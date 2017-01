Viamão registra desabamento de seis casas após forte temporal

Estragos da chuva

O forte temporal da madrugada desta quarta-feira causou grandes estragos em Viamão, na Região Metropolitana. Conforme o Corpo de Bombeiros da cidade, cerca de seis casas desabaram e há ruas debaixo d'água.

Os bairros mais afetados são Gaúcha, Augusta, Santo Onofre, Santa Isabel e Cecília. Até o momento, não há registro de feridos.

Confira vídeo registrado por moradores após o temporal em Viamão:



O bairro Gaúcha foi o que registrou mais ocorrências, com queda de postes e a cheia de um córrego. Casas foram invadidas pela água e moradores tiveram que ser realocados. Até o momento, não há um número oficial de desabrigados. Ainda de acordo com os bombeiros, mais de 100 ligações foram atendidas. Moradores relatam dificuldades de fazer contato com a Defesa Civil municipal — que não atende as ligações.

O temporal também deixou danos em residências de, pelo menos, mais três municípios gaúchos: Charqueadas, Santa Cruz do Sul e Imbé.