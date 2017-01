Vídeo mostra carro invadindo posto em frente à Encol

Porto Alegre

Zero Hora

Por: Zero Hora

Imagens de câmaras de monitoramento mostram um i30 invadindo uma loja de conveniências de um posto de combustíveis. O acidente ocorreu às 10h38min do último domingo na Avenida Nilo Peçanha, em frente à Praça da Encol, na zona norte de Porto Alegre.

No momento da invasão, havia apenas um funcionário dentro da loja, que, embora tenha sido arremessado após o carro se chocar contra o balcão onde ele estava, sofreu apenas arranhões. O outro homem aparece entrando no local e o cachorro de um cliente frequente do estabelecimento, que estava sentado em frente à loja, escaparam por pouco.

Conforme funcionários do posto, a senhora que dirigia o i30 teria teria perdido o controle do automóvel, que conta com câmbio automático. Ela não se feriu.

