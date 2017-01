Zero Hora é vencedora no Behance 2016

Internacional

Com o especial digital ZH Ouro, publicado durante as Olimpíadas do Rio, em agosto de 2016, Zero Hora garantiu posição de destaque no Behance Review 2016. O trabalho que explica os esportes dos Jogos foi vencedor na categoria Webdesigner.

Foto: behance

O Behance é um site de portfolio online onde empresas e pessoas publicam seus melhores projetos diariamente. O site recebe em média 15 vezes mais acessos que todos os outros sites de portfólio combinados. Grande parte dessas visitas são de grandes companhias, como Apple, Nike, Adobe e Google, que já usam a plataforma para encontrar designers e colaborar em novos trabalhos.

— Foi um trabalho colaborativo, que partiu da editoria de arte mas uniu profissionais de web, de programação e da Redação do jornal. Concorremos com milhões de projetos e estamos satisfeitos com o destaque do ano — conta o designer de ZH, Leo Azevedo.



Com animações e programação inovadoras, o ZH Ouro ofereceu ao usuário a possibilidade de escolher o esporte e ter todas as principais estatísticas relacionadas a ele. O guia para acompanhar as Olimpíadas foi desenvolvido com a pesquisa e o levantamento de dados feita pela editoria de esportes do jornal.



Para escolher os destaques do ano, um grupo de especialistas em design, web, inovação e criação da Adobe nos Estados Unidos faz a seleção, em categorias como Branding, Photography, Webdesign, Ar Direction, Ilustration e até a Make up e Advertasing. Os trabalhos que recebem o selo do Behance ganham destaque e divulgação internacional.