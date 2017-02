À procura da história

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

James e Deborah Fallows sempre se mudaram para onde a história estava acontecendo. Nos anos 1980, quando o modelo econômico japonês parecia indicar os caminhos para o futuro, o casal se mudou para o Japão com os filhos pequenos. Então, depois do 11 de setembro, voltaram para Washington, onde James escreveu uma série de ensaios para a revista The Atlantic a respeito do que poderia dar errado se os EUA invadissem o Iraque.

Em 2006, eles se mudaram para a China e ambos escreveram livros sobre o crescimento da economia chinesa. Ao longo dos últimos cinco anos, os dois têm voado pelos EUA. (James é piloto), escrevendo sobre o tecido social norte-americano – onde ele está em frangalhos e onde começa a se renovar. Eles realmente se adiantaram ao surgimento da era Trump.

James e Deb têm um excelente senso de se posicionar junto a eventos que mudam o mundo naquele momento – além de nunca abrirem mão de estar lá para testemunhar em primeira mão.

Seu exemplo me levou ao que chamo de "Questão Fallows", que sempre faço em eventos sociais: se você pudesse se mudar para um lugar na Terra onde uma parte importante da história está ocorrendo neste momento, para onde iria?

É bom começar com um pouco de perspectiva histórica.

Se respondesse à Questão Fallows em 1968, você iria se mudar para a Califórnia, tanto para Bay Area, quanto para Orange County. Isso o colocaria no epicentro da contracultura dos anos 1960, mas também no centro do conservadorismo da era Reagan que surgiu como resposta.

Em 1974, o lugar mais importante seria o escritório da revista Ms. Apesar de todos os excessos, o feminismo foi a mudança mais importante e salutar de nossas vidas.

Nos anos 1980, as grandes mudanças históricas tiveram a ver com o capitalismo e as finanças, o que significa que tanto o Japão, quanto Wall Street, eram os lugares ideais. No início dos anos 1990, a Europa era o lugar onde se podia testemunhar o fim do comunismo e o falso surgimento da paz global. Nos anos 90, o Vale do Silício foi o principal motor de mudanças no mundo.

Os Fallows estavam obviamente certos em testemunhar de perto a ascensão da China, mas em 2006 eu também diria que eventos importantes estavam ocorrendo em Bagdá, Teerã e Damasco, com o desmoronamento do Oriente Médico contemporâneo.

Em 2010, a Questão Fallows nos levaria para os departamentos de neurociências de universidades como a NYU, Harvard e USC, onde cientistas cognitivos estava reescrevendo nossa compreensão da mente humana. Em 2015, iríamos para os bairros operários de Ohio para ver a revolta populista contra a atual política global.

Atualmente, creio que o lugar mais importante seja Washington. As questões mais importantes estão sendo perguntadas lá: Donald Trump será capaz de comandar o governo de forma minimamente racional, ou ele irá explodir o mundo? Ele é o representante de uma onda populista que irá crescer sem parar, ou um novo conjunto de ideias está sendo construído para derrubá-lo? As principais instituições do país – do funcionalismo público à imprensa, passando pelos partidos políticos – serão maleáveis o bastante para resistir ao caos trumpiano?

Washington irá preservar a ordem mundial, ou destruí-la de vez?

Enviei a Questão Fallows para os próprios Fallows, que concordam em parte com minha resposta sobre Washington. Eles também dizem que os lugares mais importantes podem ser como Erie, Pensilvânia; Fresno, California; e Columbus, Ohio.

A presença de Trump na Casa Branca pode levar a transformações em nível local. Nessas cidades, argumentam os Fallows, os cidadãos estão enfrentando quedas no número de empregos, criado novas culturas cívicas, assimilando ondas de imigrantes, colaborando além das linhas partidárias para reavivar programas de artes e tecnologia.

Se você quer "observar" a história, afirmam os Fallows, vá para Washington. Se quiser "fazer parte", vá para outro lugar.

Esse é um bom argumento, mas acho que creio que deveria fechar o texto ampliando as possibilidades. Afinal, poucas pessoas sabiam a respeito de Martinho Lutero em 1517, ou sobre o que Deng Xiaoping faria em 1977. Por isso, o lugar mais importante na Terra neste momento talvez seja:

Uma igreja evangélica no Brooklyn que tenha criado uma forma de fé capaz de satisfazer o operariado americano.

O escritório da Frente Nacional em Paris, onde a versão francesa do assessor de Trump, Steve Bannon, trama a destruição final da União Europeia.

Um laboratório em algum lugar, onde pesquisadores estão procurando formas de adaptar o tratamento contra o câncer às características genéticas de cada paciente, prolongando e reestruturando as fases de uma vida humana típica.

Um grupo de universidades, com sede nas Ilhas Maurício e espalhadas por toda a África, que irão liberar todo o potencial humano do continente exatamente no momento em que o futuro de vários países africanos é o mais promissor.

A maioria das pessoas não têm o privilégio de se mudar a procura da história. Elas estão presas pelo trabalho, pela família por compromissos transcendentais. Mas só se vive uma vez e, se você der sorte, pode ser que esteja exatamente onde a ação vai acontecer.

Por David Brooks