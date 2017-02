Acidente deixa quatro mortos na BR-116, no trecho de Pelotas

Estradas

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou quatro pessoas mortas na manhã deste sábado na BR-116, no trecho de Pelotas, no Sul do Estado. Três feridos em estado grave — duas mulheres e um adolescente de 14 anos — foram resgatados das ferragens pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Pronto Socorro de Pelotas.

O acidente ocorreu na altura do km 495, na localidade de Corrientes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os mortos está um bebê de nove meses de idade. De acordo com relatos colhidos no local pela PRF, o choque teria ocorrido quando o veículo, um Pointer, realizava uma ultrapassagem sobre uma fila de quatro caminhões. O carro e uma carreta bateram e, depois, colidiram nos outros caminhões.

Dois dos caminhões têm carga perigosa (óleo diesel e GLV), o que dificulta as operações no local do acidente. Ainda não há confirmação das identidades e outras informações sobre as causas colisão.

O trânsito na BR-116 está sendo desviado pelo acostamento no local do acidente. Há lentidão nos dois sentidos, entre Turuçu e Pelotas.

Foto: Ecosul / Divulgação

