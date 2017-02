Acidente na divisa de Santa Catarina com o Paraná deixa seis mortos 

Tragédia na estrada

Seis pessoas morreram em acidente de trânsito na região de General Carneiro, divisa do Paraná com Santa Catarina, na noite desta sexta-feira. Segundo informações da Rádio Rural, da Rede Gaúcha Sat, com base no relato dos Bombeiros, as vítimas eram os ocupantes de um Gol com placas de Xaxim. O acidente ocorreu na BR-153, por volta das 21h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

O veículo ficou preso embaixo de um caminhão. Informações preliminares indicam que o Gol invadiu a pista contrária, colidiu no caminhão e quase atingiu uma viatura da Polícia Militar. Todos os ocupantes do carro morreram no local. Entre as vítimas, três seriam crianças. Uma mulher, passageira do caminhão, entrou em estado de choque e foi socorrida.

