Adolescente de 17 anos morre após nadar em represa, em Porto Alegre

Zona Leste

Um adolescente de 17 anos morreu afogado após mergulhar em uma represa na Rua Zaire, no Bairro Agronomia, em Porto Alegre. De acordo com os Bombeiros, o garoto estava com amigos quando decidiu nadar e acabou se afogando na tarde deste sábado. As informações são da Rádio Gaúcha.

O corpo de Gustavo dos Santos foi localizado pela corporação horas depois do desaparecimento. A represa tem profundidade de até 12 metros. O capitão dos Bombeiros Ricardo Arrubes orienta que águas internas que não contam com serviço de salva-vidas e não podem ser utilizadas para banho.



— Nessa época de calor, é importante que os pais não deixem os filhos se banharem nestes locais. Não é indicada a balneabilidade para ninguém, porque não há a presença de salva-vidas. É importante fazer essa recomendação para evitar novos casos como este — alerta.