Amigo de Temer, Yunes denunciou corrupção no governo Maluf

Perfil





Foto: PAULO GIANDALIA / ESTADÃO CONTEÚDO

— Serei aquele assessor com liberdade para fazer considerações positivas e negativas. Não levarei apenas notícias boas.

A frase foi dita pelo o advogado José Yunes, em abril do ano passado, ao confirmar que, caso o processo de impeachment fosse aprovado pelo Senado, ele seria assessor especial de Michel Temer.

Yunes ficou apenas três meses no cargo. Pediu demissão em dezembro de 2016, quando veio à tona o conteúdo da delação do ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho. O executivo contou que dinheiro vivo foi entregue no escritório de Yunes, em São Paulo, para financiar campanhas peemedebistas.

Leia mais

Dinheiro vivo de Odebrecht teria sido entregue em escritório de amigo de Temer, diz delator

Em perguntas a Temer, Cunha deu sinais de que sabia de "pacote" recebido a mando de Padilha

Padilha pede licença da Casa Civil e fará cirurgia no RS



Conselheiro e amigo de Temer há 50 anos, Yunes já se definiu como "uma espécie de psicoterapeuta político" do presidente. O advogado também teria participado da elaboração da carta em que o então vice-presidente reclamava para a ainda presidente Dilma Rousseff de sua posição de "vice decorativo".

Yunes foi deputado estadual duas vezes e deputado federal constituinte junto com Temer. Elegeu-se pela primeira vez em 1978, quando disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Natural de São Paulo, Yunes tem 80 anos. Casado e pai de cinco filhos, é autor do livro Uma lufada que abalou São Paulo, publicado pela editora Paz e Terra em 1982. A publicação denunciou casos de corrupção naquele Estado durante o governo de Paulo Maluf (1979-1982).

O trocadilho com o nome de Maluf ("uma lufada") levou o então governador e candidato à reeleição a pedir — e conseguir — na Justiça a suspensão das vendas da obra.

Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1961, fundou o escritório de advocacia José Yunes e Associados. Também foi conselheiro e membro da Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção de São Paulo, de janeiro de 1998 a dezembro de 2000.