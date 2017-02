Aposta de Santo Augusto é uma das três ganhadoras da Lotofácil /

Loterias

QUINA



Resultado do concurso nº 4.318, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

13 - 14 - 70 - 73 - 76



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 56 apostas ganhadoras, R$ 6.130,62

Terno - 3 números acertados: 3.616 apostas ganhadoras, R$ 142,77

Duque - 2 números acertados: 100.747 apostas ganhadoras, R$ 2,81

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.188.571,89



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.478, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

02 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25



Premiação:

15 acertos: 3* apostas ganhadoras, R$ 667.232,51

14 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 1.595,61

13 acertos: 11.341 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 146.383 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 823.821 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Apostas de Santo Augusto (RS), Guarapari (ES) e Araraquara (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 24/02/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.156, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 84.012 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 02.722 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 47.925 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 69.662 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 41.273 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do 1º prêmio foi distribuído para Belo Horizonte (MG).