Avião sai da pista durante manobra em aeroporto em Caxias do Sul 

Susto

Um avião da companhia aérea Azul que vinha de Campinas saiu parcialmente da pista do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, quando manobrava para desembarcar os passageiros por volta das 15h15min desta sexta-feira. No momento do pouso, chovia em Caxias. Ninguém ficou ferido. As informações são da Rádio Gaúcha.



Leia mais:

Aeronave cai em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Turbina de avião da Latam pega fogo e fecha Aeroporto de Congonhas

Aeroporto de Congonhas é reaberto após incêndio em turbina de avião



Conforme os bombeiros e também segundo uma testemunha ouvida pela reportagem, uma das rodas do avião saiu da pista e caiu sobre a grama durante uma manobra de retorno. Foi necessário um trator para rebocar a aeronave que, em seguida, desembarcou os passageiros normalmente.



A Azul disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que o avião não saiu da pista, mas que ele parou na pista, foi rebocado e os passageiros desembarcaram.



*Rádio Gaúcha