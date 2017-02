Banrisul lança plano de aposentadoria voluntária para até 700 empregados 

INSS

O Banrisul lançou, confome divulgado nesta segunda-feira, o plano de desligamento de empregados denominado Plano de Aposentadoria Voluntária (¿PAV¿). As informações são do blog Acerto de Contas.

"A proposta do PAV foi planejada para permitir que os desligamentos atendam aos interesses do Banco e compatibilizem, ao mesmo tempo, expectativas dos empregados que se inscreverem no programa com a preservação dos conhecimentos existentes na Companhia", diz o documento.

Segundo o plano, poderão aderir ao plano aqueles empregados já aposentados pelo INSS ou que estejam aptos. Vale para até 700 empregados. A prioridade será para quem tem mais tempo de serviço.

Leia as últimas notícias de ZH

A formalização da adesão ao plano deverá ser realizada no período de 15 de fevereiro até 25 de março de 2017. O período dos desligamentos será de 10 de março até 30 de junho de 2017.