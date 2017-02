Bombeiros combatem incêndio em loja da Avenida Azenha

Porto Alegre

Uma loja de refrigeração e peças pegou fogo, na madrugada deste sábado, no Bairro Azenha, em Porto Alegre. As chamas iniciaram pouco antes das 4h. As informações são da Rádio Gaúcha.

A loja fica na esquina das avenidas Azenha e Carlos Barbosa. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local. A loja estava fechada quando o fogo começou.

Segundo relato do segurança do local, criminosos entraram no estabelecimento pelo telhado e atearam fogo. Ele afirma que a loja já havia sido alvo de assaltantes na semana passada.

A região ficou sem luz, já que a fiação pegou fogo também. Ninguém ficou ferido.