Calendário de saque de conta inativa do FGTS sai hoje: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Calendário de saques de contas inativas do FGTS será divulgado terça-feira

O calendário de saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser divulgado pelo governo federal nesta terça-feira. Anunciada pelo presidente Michel Temer em dezembro, a permissão para sacar o dinheiro que ficou bloqueado quando o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa começa em março e segue até julho. O benefício vale somente para contas inativas até dezembro de 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, 18,6 milhões de contas enquadram-se neste critério. Nelas, estão depositados R$ 41,4 bilhões — a maior parte tem saldo inferior a um salário mínimo e 94% dos cotistas têm saldo entre zero e R$ 3,5 mil. Veja como consultar saldo.

2. Prefeitura de Porto Alegre começa ofensiva para discutir revisão do IPTU

Um mês após o prefeito Nelson Marchezan (PSDB) confirmar que pretende atualizar a planta de valores de IPTU para fazer frente à crise nas contas públicas, começam os primeiros movimentos mais sólidos para colocar o plano em prática. Porto Alegre é a capital no país onde o valor dos imóveis no cadastro da prefeitura está mais defasado. As cifras são as mesmas desde 1992. O recorde pertencia a Aracaju, que não fazia atualizações desde o final da década de 1980, mas até os sergipanos andaram revendo sua planta. Devido ao tremendo desgaste com os eleitores, o mais comum é que prefeitos adotem esse tipo de medida para o início do segundo mandato.



3. Sete fatos que geram dúvidas quanto ao futuro da Lava-Jato

Maior e mais robusta investida no combate à corrupção no país, a Lava-Jato está sob ataque. Após condenar 120 pessoas a penas que somam 1.257 anos, a investigação que expôs as entranhas de um bilionário esquema criminoso se tornou alvo dos políticos que tanto fustiga. Enquanto o Congresso volta a discutir a anistia ao caixa 2 eleitoral e o Planalto preserva ministros citados em delações, a operação diminui o ritmo ao passo em que perde delegados que foram fundamentais para desvendar o funcionamento do esquema. A repercussão dos últimos atos foi tamanha que levou o levou o presidente Michel Temer a fazer um pronunciamento emergencial. Numa convocação à imprensa feita às pressas na segunda-feira, Temer negou que haja um movimento do governo para desestabilizar as investigações. Veja sete fatos que geram dúvidas quanto ao futuro da Lava-Jato.



4. Ponte móvel começa a ser instalada em trecho bloqueado da ERS-287

Equipes do Exército iniciaram a instalação de uma ponte móvel no trecho bloqueado da ERS-287, em Novo Cabrais, no Vale do Rio Pardo. O trânsito no km 153 está totalmente interrompido desde o dia 29 de janeiro, após o rompimento de uma galeria devido à chuva. A montagem da estrutura, de 34 metros de extensão, foi autorizada pelo Ministério da Defesa após pedido da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). O governo do Estado irá arcar com os custos de logística dos militares que estão trabalhando no local. A expectativa é de que o trânsito seja liberado ainda nesta semana na RS-287.

5. Inter viaja para o Paraná

O Inter faz o último treino antes do jogo contra o Princesa do Solimões, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Depois da atividade desta terça, parte em voo fretado, às 18h20min, para Cascavel, local da partida.



6. Grêmio faz jogo-treino no CT

Às 16h30min, o Grêmio realiza jogo-treino contra o São Gabriel no CT Luiz Carvalho. O jogo é uma preparação tricolor para uma maratona de compromissos que inicia a partir do dia 19.



7. Chuva deve seguir na Região Metropolitana nesta terça-feira

Nesta terça-feira, áreas de instabilidade podem provocar chuva em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados são previstos para a Serra. A temperatura deve seguir elevada no Estado, segundo a Somar Meteorologia. A máxima do Estado deve ser registrada em Rio Pardo e Alegrete: 33°C. Na segunda-feira, a máxima foi de 31,4°C, em Campo Bom. Em Porto Alegre, na terça-feira, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios à tarde. A temperatura deve variar entre 22°C e 32°C. De acordo com a Somar, além da chuva, no Litoral Norte, podem ocorrer rajadas de vento de até 40 km/h. Em Tramandaí, a mínima prevista é de 24°C e a máxima, de 31°C. No Litoral Sul, o tempo fica firme. A temperatura varia entre 21°C e 32°C em Rio Grande.



*ZERO HORA