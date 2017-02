Caso Yunes: R$ 1 milhão cabe em um envelope?

Operação Lava-Jato

Seria possível transportar R$ 1 milhão em um envelope? A resposta é não. Segundo bancários consultados pela reportagem, isso só seria possível se a moeda fosse euro.



Após ser acusado de receber propina para campanhas do PMDB, o ex-assessor especial e amigo do presidente Michel Temer José Yunes confirmou ter intermediado o recebimento e entrega de um suposto ¿envelope¿ — ele também usou em outro momento a palavra "pacote" — a mando do ministro Eliseu Padilha. Há divergências sobre o valor, que poderia chegar a R$ 4 milhões.

Para carregar R$ 1 milhão em dinheiro vivo, seriam necessários dez envelopes ou um malote/mochila grandes. Provavelmente, como ocorre no sistema bancário, o volume teria que ser dividido em maços — as chamadas "cintas" — contendo cem notas de R$ 100.

Com essa medida, que facilitaria a contagem e o transporte do dinheiro, o R$ 1 milhão se transformaria em cem maços, cada um com 1,2 cm de altura, 6,9 cm de largura e 15,5 cm de comprimento. Em euro, seriam apenas seis "cintas".

Assessor especial da Presidência da República até o final do ano passado, Yunes resolveu falar sobre o assunto nesta semana após ter sido citado pelo engenheiro da Odebrecht Cláudio Melo, que, em delação premiada, afirmou que o advogado recebeu em seu escritório em São Paulo propina destinada a campanhas peemedebistas.