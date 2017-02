CCs com salários inflados, projetos polêmicos na Câmara e jacaré na praia: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Gratificações inflam salários de CCs na prefeitura em até 10 vezes



Uma das metas anunciadas por Nelson Marchezan ao assumir a prefeitura da Capital — fixar um teto para todos os cargos em comissão (CC) — vai depender de bem mais do que de uma assinatura para se tornar realidade. Levantamento feito por ZH no portal da transparência da prefeitura mostrou que, até dezembro, 215 CCs ganhavam mais do que os R$ 9,3 mil determinados como limite. Os funcionários são beneficiados por um sistema de gratificações que chega a multiplicar salários básicos por até 10 vezes.

2. A história por trás da foto de menina levada de maca para velório de familiares

Foto: Amanda Lima / Rádio Missioneira

A imagem foi registrada pela repórter Amanda Lima, da Rádio Missioneira, às 17h15min de domingo. Na Capela São Lucas, em São Luiz Gonzaga, nas Missões, sobre uma maca e com a perna esquerda imobilizada, uma menina de 13 anos se despede da mãe, do irmão de oito meses, do padrasto, de um irmão do padrasto e da mulher dele — todos mortos em um acidente, ocorrido 13 horas antes, em que a única sobrevivente do carro em que estavam foi ela.

3. Veja cinco projetos da Câmara que vão dar o que falar em Porto Alegre



Iniciada na primeira semana de fevereiro, a nova legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre trouxe novos parlamentares, mas também faz com que projetos antigos, de quem se reelegeu, ressurjam. Dentre as iniciativas, há cinco propostas que prometem reacender polêmicas. Entenda o que os vereadores propõem e quais são os pontos controversos.

4. Banrisul lança plano de aposentadoria voluntária para até 700 empregados



O Banrisul lançou o plano de desligamento de empregados denominado Plano de Aposentadoria Voluntária (PAV). egundo o plano, poderão aderir ao plano aqueles empregados já aposentados pelo INSS ou que estejam aptos. Vale para até 700 empregados. A prioridade será para quem tem mais tempo de serviço.

5. Jacaré é encontrado nas dunas da praia de Tramandaí

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Ao caminhar na beira-mar, na manhã desta segunda-feira, um veranista encontrou um jacaré nas proximidades da guarita 143, em Tramandaí. O animal, que estava perto das dunas, foi resgatado pelo Batalhão Ambiental da Brigada Militar.

6. Em três campeonatos, Grêmio terá maratona de seis jogos em 19 dias



Três competições simultâneas irão apertar o calendário tricolor a partir do dia 19. Serão seis jogos em 19 dias, com uma longa viagem até a Venezuela no meio, o que irá exigir formações alternativas para evitar o excessivo desgaste físico dos jogadores.



7. Nova regra da Copa do Brasil coloca Inter frente a um dilema na estreia contra o Princesa do Solimões



Antônio Carlos Zago viverá um dilema nesta semana. Com uma surpreendente campanha ruim no Gauchão, o seu Inter estreará na Copa do Brasil, nessa quarta-feira, contra o Princesa do Solimões-AM, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel-PR. Apesar da viagem colorada ser bem mais curta que a dos amazonenses, a sequência de partidas na largada da temporada pode fazer com que o treinador poupe alguns titulares.