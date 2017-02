Colisão causa morte na BR-116

Choque fatal

Uma pessoa morreu na manhã deste sábado (25) em um acidente de trânsito na BR-116, na Zona Sul do Estado. A colisão ocorreu na altura do km 555 da rodovia, próximo ao acesso à cidade de Pedro Osório. As informações são da Rádio Gaúcha.

A vítima foi identificada como Tobias Brião Soares, 23 anos. Ele guiava um Celta, com placas de Pelotas, que se envolveu em colisão frontal com uma caminhonete S10.

Duas pessoas que estavam no Celta ficaram feridas e foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Pelotas. Os ocupantes do outro veículo não ficaram feridos.

Devido ao acidente, uma faixa da BR-116 ficou bloqueada, e o trânsito acabou sendo desviado.