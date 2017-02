Como será a sabatina de Moraes no Senado nesta terça: 7 coisas para começar o dia bem informado 

O que você precisa saber

1. Como será a sabatina de Moraes no Senado na manhã desta terça

Confiante em vitórias folgadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado, a base do presidente Michel Temer articula uma sabatina relâmpago para Alexandre de Moraes nesta terça-feira. A estratégia é reduzir o número de perguntas ao advogado, ministro da Justiça licenciado, para evitar constrangimentos e garantir entre esta terça e quarta a aprovação em definitivo do seu nome como novo integrante do Supremo Tribunal Federal (STF). Primeira etapa para Temer emplacar o aliado na Corte, a sabatina na CCJ começa a partir das 10h desta terça-feira. Veja como será a sabatina de Moraes no Senado na manhã desta terça.

2. Quase 200 mil empresas devem o FGTS a funcionários e ex-funcionários

Cerca de 7 milhões de trabalhadores não tiveram depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), incluindo contas ativas e inativas, feitos corretamente pelos seus empregadores. São 198,7 mil empresas devedoras de depósitos de FGTS, segundo informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Com isso, muitos trabalhadores que quiserem sacar o saldo do FGTS de uma conta inativa podem ter problemas. Caso o trabalhador verifique que a empresa para a qual trabalha ou trabalhou não fez os depósitos corretamente, ele deve procurar a própria empresa. Outra dica é ir a uma Superintendência Regional do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho.



3. Linha Turismo de Porto Alegre não terá passeios no Carnaval

O ônibus da Linha Turismo não terá passeios entre sábado e terça-feira. Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Porto Alegre, a pausa durante o feriadão de Carnaval ocorre para manutenção de rotina e limpeza dos ônibus. Por causa do Carnaval de Rua da Cidade Baixa, a linha ainda terá mudanças no seu horário de funcionamento nos dias 4 e 12 de março. O último horário de saída do ônibus será ao meio-dia, e o funcionamento do Centro de Informações Turísticas (CIT) Linha Turismo será até as 14h. No fim de semana, o presidente da Carris renunciou 20 dias após assumir cargo.

4. Aplicativo brasileiro de transporte individual quer conquistar o Estado

Depois do Uber, do Cabify e de outros aplicativos de transporte individual, o Yet Go, uma start up brasileira, pretende entrar na disputa pelos usuários, principalmente no Interior, onde as opções por esse tipo de serviço são escassas. Desde o lançamento, porém, pessoas nas redes sociais relatam uma série de falhas no aplicativo, como erro ao entrar e fazer login, falta de estimativa de tarifa e dificuldade para pegar um carro. Com base em Belém – primeira cidade onde atuou – e lançado em outubro de 2016, o aplicativo oferece como opções carros comuns, veículos de luxo, táxis ou motos. No Yet Go não há taxa de cancelamento, nem tarifa dinâmica, e as formas de pagamento são em dinheiro e cartão de crédito.



5. Inter treina para definir equipe que jogará na Copa do Brasil

O Inter realiza o último treino, nesta terça, antes da partida contra o Oeste pela Copa do Brasil. A atividade será importante para definir quem jogará na lateral direita, já que Alemão passou a ser dúvida após sofrer uma pancada no trabalho de segunda-feira.



6. Com titulares, Grêmio começa a pensar no Cruzeiro-RS

Às 9h, o Grêmio faz um trabalho no CT sob o comando de Renato Portaluppi. A atividade com os titulares, que na segunda não foram a campo, pode começar a encaminhar o time para o compromisso de sábado, contra o Cruzeiro-RS. Na ocasião, Michel deve receber uma oportunidade no 11 inicial na vaga de Maicon, suspenso.

7. Tempo firme e calorão predominam no RS hoje

Nesta terça-feira, o tempo firme deve predominar no Estado. Mas há previsão de chuva para as cidades que fazem divisa com o Uruguai, onde podem ocorrer queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas, e, na faixa leste, pode ocorrer pancadas isoladas no fim da tarde. No restante do Rio Grande do Sul, o dia deve ser de céu aberto. O dia será de muito calor. A máxima no Estado deve ser em São Borja, com 36°C. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar a 33°C e em Tramandaí, a 27°C. De acordo com a Somar, na quarta-feira deve chover em todo o Estado. Essa chuva deve seguir até a sexta-feira, mas deverá ser isolada e no final da tarde. O calor continuará predominando no RS.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA