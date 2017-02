Confira o resultado da Mega-Sena e outras loterias deste sábado, 25 de fevereiro

Sorteios

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1907, realizado em São Paulo (SP)

03 - 25 - 35 - 38 - 44 - 48

Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 55 apostas ganhadoras, R$ 42.855,91

Quadra - 4 números acertados: 4.353 apostas ganhadoras, R$ 773,54

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 1/3/2017: R$ 35.000.000,00

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 999, sorteado na cidade de São Paulo (SP)

02 - 50 - 56 - 67 - 71 - 74 - 80

Time do coração: FLAMENGO/RJ

Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: 1 aposta ganhadora, R$ 61.864,62

5 números acertados: 138 apostas ganhadoras, R$ 640,42

4 números acertados: 2.610 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 26.004 apostas ganhadoras, R$ 2,00



Time do Coração: 43.570 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 2/3/2017: R$ 3.700.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4321, realizado em São Paulo (SP)

08 - 34 - 42 - 56 - 57

Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 106 apostas ganhadoras, R$ 3.680,06

Terno - 3 números acertados: 5.867 apostas ganhadoras, R$ 99,98

Duque - 2 números acertados: 132.928 apostas ganhadoras, R$ 2,42



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 1/3/2017: R$ 4.000.000,00

LOTOMANIA

Resultado do concurso 1739, sorteado em 24/2 na cidade de São Paulo (SP)

00 - 03 - 13 - 14 - 22 - 43 - 46 - 55 - 62 - 65 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 83 - 84 - 85 - 89 - 91

Premiação:

20 acertos: acumulado

19 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 18.958,31

18 acertos: 548 apostas ganhadoras, R$ 1.173,77

17 acertos: 3.935 apostas ganhadoras, R$ 114,42

16 acertos: 23.157 apostas ganhadoras, R$ 19,44

15 acertos: 96.639 apostas ganhadoras, R$ 4,65

0 acertos: não houve acertador

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 1/3/2017: R$ 23.500.000,00

FEDERAL

Resultado do concurso 05157, sorteado na cidade de São Paulo (SP)

1º: bilhete 20043 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 30494 - valor do prêmio R$ 38.000,00

3º: bilhete 27888 - valor do prêmio R$ 32.000,00

4º: bilhete 85014 - valor do prêmio R$ 28.000,00

5º: bilhete 12384 - valor do prêmio R$ 24.048,00



Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio, série A e B, saíram para Santo Ângelo/RS