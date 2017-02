Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1901, realizado na cidade de Itabira (MG):

11 - 12 - 26 - 30 - 37 - 53



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve ganhador!

Quina - 5 números acertados: 60 apostas ganhadoras, R$ 46.078,62

Quadra - 4 números acertados: 4.645 apostas ganhadoras, R$ 850,28

Acumulado para o próximo concurso: R$ 29.637.954,24

QUINA



Resultado do concurso nº 4.306, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

14 - 18 - 44 - 70 - 80



Premiação:

Quina - 5 números acertados: 2* apostas ganhadoras, R$ 2.902.708,39

Quadra - 4 números acertados: 98 apostas ganhadoras, R$ 5.630,01

Terno - 3 números acertados: 7.016 apostas ganhadoras, R$ 118,25

Duque - 2 números acertados: 175.458 apostas ganhadoras, R$ 2,60

*Apostas de Ipatinga (MG) - 2.

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 09/02/2017: R$ 500.000,00



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.472, sorteado na cidade de Itabira (MG):

02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24



Premiação:

15 acertos: 2* apostas ganhadoras, R$ 658.198,11

14 acertos: 437 apostas ganhadoras, R$ 1.324,10

13 acertos: 17.431 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 229.795 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 1.079.571 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Apostas de Rio de Janeiro (RJ) e São José do Rio Preto (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 10/02/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.152, sorteado na cidade de Itabira (MG):

1º bilhete: 17.533 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 40.513 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 85.436 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 32.200 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 03.387 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Vitória (ES).