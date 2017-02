Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.903, realizado na cidade de Lagoa da Prata (MG):

09 - 10 - 15 - 28 - 43 - 45



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve ganhador!

Quina - 5 números acertados: 41 apostas ganhadoras, R$ 33.533,69

Quadra - 4 números acertados: 3.205 apostas ganhadoras, R$ 612,82

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.532.676,20

QUINA



Resultado do concurso nº 4.312, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

23 - 35 - 66 - 74 - 79



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve ganhador!

Quadra - 4 números acertados: 66 apostas ganhadoras, R$ 6.211,35

Terno - 3 números acertados: 4.970 apostas ganhadoras, R$ 124,03

Duque - 2 números acertados: 123.555 apostas ganhadoras, R$ 2,74

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.012.764,05



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.475, sorteado na cidade de Lagoa da Prata (MG):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25



Premiação:

15 acertos: 5* apostas ganhadoras, R$ 288.501,08

14 acertos: 724 apostas ganhadoras, R$ 875,78

13 acertos: 19.115 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 205.439 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 1.044.763 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Apostas de Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Campo Mourão (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 17/02/2017: R$ 1.700.000,00



FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.154, sorteado na cidade de Lagoa da Prata (MG):

1º bilhete: 42.306 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 04.281 - valor do prêmio R$ 19.000,00

3º bilhete: 06.069 - valor do prêmio R$ 16.000,00

4º bilhete: 04.569 - valor do prêmio R$ 14.000,00

5º bilhete: 78.302 - valor do prêmio R$ 12.012,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Divinópolis (MG).