Violência

Um homem não identificado foi encontrado morto com ferimentos de tiros e com uma corda no pescoço na noite deste sábado, no bairro Jardim Aparecida, em Alvorada. Moradores relataram à Brigada Militar que viram ocupantes de um carro deixando o corpo na rua Otávio Rocha, por volta das 21h55min.

Por isso, a polícia acredita que o homem tenha sido morto em outro lugar. O corpo tinha ferimentos a tiros na parte de trás da cabeça. Não há informação sobre suspeitos.

