Dois supermercados são assaltados no centro de Porto Alegre

Crime em sequência

O começo da tarde deste sábado foi tumultuado no Centro Histórico de Porto Alegre. Por volta das 14h, a unidade do supermercado Zaffari na Rua Floriano Peixoto foi assaltada. Segundo informações preliminares da Brigada Militar, pelo menos dois homens mascarados entraram no local e renderam caixas. Eles estariam armados. Ninguém se feriu.

Clientes que estavam no supermercado no momento do ataque contaram que a ação foi rápida e que muitos nem perceberam o que estava ocorrendo. Uma moradora do Centro Histórico disse que se escondeu entre as prateleiras ao perceber a ação dos criminosos.

Perto dali, na Rua Vigário José Inácio, uma unidade do supermercado Dia foi alvo de um assaltante, que exigiu dinheiro dos caixas e fugiu. O local conta com sistema de vigilância por câmeras, o que deve ajudar na identificação do criminoso. Os clientes não foram roubados.

A reportagem entrou em contato com a gerência da unidade do Zaffari, mas foi informada de que o assunto não seria comentado. No sábado passado, 4 de fevereiro, o local foi invadido por dois homens que usavam máscaras cirúrgicas e renderam funcionários e clientes, segundo o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), responsável pelo policiamento na área. Os indivíduos portavam armas de fogo.