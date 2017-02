Dupla leva choque elétrico enquanto tentava pichar prédio na Capital

Porto Alegre

Uma descarga elétrica atingiu na madrugada deste domingo um jovem, enquanto ele tentava pichar um prédio entre a Rua Siqueira Campos e a Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre. Pedro Ivo Hermes, morador de Esteio e com 23 anos, morreu no local. Um outro rapaz que acompanhava Hermes, não identificado, ficou ferido com queimaduras. Um terceiro jovem, Levi Freitas Cruz, 30 anos, estava no local e, segundo familiares, não sofreu ferimentos.

Conforme a Polícia Civil, os dois jovens se acidentaram ao usar uma haste para passar rolo de tinta no prédio. O objeto teria encostado em fios de alta tensão e os dois foram eletroplessados (a eletrocussão involuntária). Hermes, que estava mais acima no prédio, também caiu. Um dos jovens que o acompanhava levou apenas o choque elétrico.

Os dois rapazes teriam chegado ao prédio - de número 833, na Avenida Mauá - pulando um muro na Siqueira Campos. Atravessaram então um estacionamento ao ar livre, situado entre as duas vias. Ao escalarem a parede do edifício levaram o choque, provavelmente provocado pela vara ao encostar na fiação elétrica.

Hermes teria morrido no local, enquanto o outro jovem foi socorrido pelo SAMU. Familiares de Cruz, o terceiro rapaz, dizem que ele não se feriu.

A reportagem falou com familiares de Hermes, em frente ao Departamento Médico Legal (DML). Traumatizados, eles não quiseram comentar o episódio.

A morte de pichadores é rara em Porto Alegre. Em maio de 2014 o adolescente Gabriel Severo Pacheco Morales, de 17 anos, morreu ao cair do oitavo andar do Hotel Umbu, na Avenida Farrapos, quando pichava o prédio. Ele estava acompanhado de dois jovens, que não se feriram.



