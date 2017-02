Estado vai depositar parcela superior a R$ 3 mil dos salários dos servidores nesta sexta

Parcelamento

O Estado antecipou o pagamento dos salários dos servidores para esta sexta-feira por ser o último dia com expediente bancário de fevereiro. Haverá parcelamento mais uma vez, pelo 13º mês consecutivo. O menor valor de parcela considerado pelo Estado é de R$ 3 mil, o que representa quitar cerca de 65% da folha. No entanto, a partir da entrada de recursos ao longo desta quinta e sexta-feira, novos depósitos poderão ser efetuados ao longo do dia. A quitação completa deve ocorrer até o final da primeira quinzena de março. As informações são do blog Cenário Político, da Rádio Gaúcha.

Além da primeira parte dos salários, os servidores também receberão uma das parcelas referentes ao 13º salário de 2016. Para isso, o Estado destinou cerca de R$ 110 milhões. Há ainda a previsão de destinar R$ 40 milhões referente ao terço de férias para 40% dos professores (o restante foi quitado na folha de janeiro).

Leia as últimas notícias

*Rádio Gaúcha