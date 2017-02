Estável após cirurgia, Padilha será transferido para o quarto nesta quarta-feira

Em recuperação

O ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, que submeteu-se a cirurgia para a retirada da próstata na última segunda-feira, deve ser transferido para um quarto do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na quarta-feira. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça, Padilha encontra-se estável, com recuperação adequada.

"O paciente Eliseu Padilha, que submeteu-se a procedimento urológico cirúrgico no dia 27 de fevereiro no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre/RS, encontra-se em quadro estável, com recuperação adequada. Permanecerá na noite desta terça-feira (28) na sala de recuperação e, na quarta-feira (1), será transferido para o quarto", diz o comunicado.

O procedimento cirúrgico realizado na segunda-feira pelo urologista Claudio Telöken foi bem-sucedido. Como o órgão apresentava aumento em seu tamanho, não foi possível fazer a remoção com a videolaparoscopia, necessitando de um corte no abdômen.

Padilha deve ficar internado por mais três dias e, depois da alta, terá um período de repouso, sem prazo mínimo definido. Isso pode atrasar o retorno do ministro a Brasília, inicialmente previsto para a próxima segunda-feira, dia 6 de março.