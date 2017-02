Final de semana violento, empresas devem FGTS e extrato de tomate proibido: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. RS teve o final de semana mais violento desde 2014



O volume de mortes violentas no Rio Grande do Sul neste final de semana surpreendeu: 40 pessoas foram assassinadas desde a tarde da última sexta-feira. O número é o maior desde dezembro de 2014, quando o Grupo RBS começou o acompanhamento de mortes violentas a cada final de semana. Em pelo menos 17 casos, segundo a polícia, há relação com tráfico de drogas ou acerto de contas entre criminosos.

2. Bancada do PMDB pede a Sartori que não negocie o Banrisul com o governo federal



Semanas depois do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmar que o Banrisul estaria na mesa de negociações do Plano de Recuperação Fiscal, a bancada do PMDB pediu nesta segunda-feira ao governador José Ivo Sartori que não inclua o banco nas garantias do acordo.

3. Quase 200 mil empresas devem o FGTS de seus funcionários e ex-funcionários



Cerca de 7 milhões de trabalhadores não tiveram depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), incluindo contas ativas e inativas, feitos corretamente pelos seus empregadores. Com isso, muitos trabalhadores que quiserem sacar o saldo do FGTS de uma conta inativa podem ter problemas.

4. Saiba quanto da sua participação nos lucros da empresa vai ficar com o Imposto de Renda



É nos primeiros meses do ano que a maioria das empresas realiza o pagamento aos trabalhadores da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). E, é claro, o Leão sabe disso. Segundo a Receita Federal, a tabela anual que calcula o Imposto de Renda na fonte sobre essas participações segue a mesma em vigor desde abril de 2015.

5. Anvisa proíbe venda de lote de extrato de tomate com pelo de roedor acima do limite



A Anvisa proíbe a distribuição e comercialização do lote L. 11 07:35 do extrato de tomate da marca Quero, por apresentar uma quantidade de pelos de roedores acima do limite. O produto é produzido por Heinz Brasil S.A, na fábrica que fica em Nerópolis (GO). A empresa tem que recolher o estoque que já está no mercado.

6. Formando usa salto alto para colar grau em Relações Internacionais na Unipampa



Foi de beca, capelo e salto alto que Gustavo Rodrigues Costa, 21 anos, recebeu o sonhado canudo indicando sua formatura no curso de Relações Internacionais (RI) na Unipampa. Na escolha pelo sapato, um pouco de preferência pessoal — Gustavo gosta de usar salto em festas, para dançar — e outro tanto de conscientização: ele classifica o ato como uma espécie de "protesto".

Foto: Gustavo Rodrigues Costa / Arquivo pessoal

7. Presidente da Carris renuncia 20 dias após assumir cargo

Menos de três semanas depois de assumir a presidência da Carris, Luis Fernando Ferreira renunciou, em decisão que pegou a atual gestão de surpresa no final de semana. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Elizandro Sabino, confirmou o pedido de demissão. Segundo Sabino, o presidente da Carris apresentou um diagnóstico sobre a companhia, colocou-se à disposição para contribuir com a prefeitura, mas disse que tem outros projetos.