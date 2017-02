Futuro incerto de Padilha no governo, lobistas presos pela Interpol e goleiro Bruno em liberdade: os destaques do dia

ZH Recomenda

1. Amigo de Temer, José Yunes diz ter intermediado "envelope" em nome de Padilha

Assessor especial da Presidência da República até o final do ano passado e amigo pessoal do presidente Michel Temer há mais de 40 anos, o advogado José Yunes disse que intermediou o recebimento e a entrega de um "envelope" para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A encomenda, segundo ele, teria sido entregue em setembro de 2014 – pouco antes da eleição presidencial na qual a chapa Dilma-Temer foi reeleita – pelo doleiro Lúcio Funaro, apontado por investigadores da Operação Lava-Jato como operador do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

Padilha, que saiu de licença nesta quinta-feira, está em Porto Alegre. Na cidade, deve passar por uma cirurgia na próstata nos próximos dias. Em entrevista exclusiva para a colunista Carolina Bahia, o Ministro da Casa Civil negou os boatos de que tenha a intenção de deixar o Planalto. Padilha, no entanto, mantém silêncio quanto às declarações de Yunes.



2. Temer afirma que pediu auxílio formal à Odebrecht e nega ilegalidade

Para se posicionar em relação às declarações do ex-assessor especial José Yunes, que disse ter sido "intermediador" do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente Michel Temer decidiu soltar uma nota pública para reiterar que não tem participação no episódio. O governo afirma que empreiteira Odebrechet doou R$ 11,3 milhões ao PMDB em 2014 e que tudo foi declarado na prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral.

3. Interpol prende nos Estados Unidos lobistas apontados como operadores do PMDB

Os operadores do PMDB Jorge e Bruno Luz, pai e filho respectivamente, foram presos pela Interpol, a Polícia Internacional, nesta sexta-feira, em Miami, nos Estados Unidos. Os lobistas são alvo da Operação Blackout, 38ª fase da Lava-Jato, deflagrada na quinta-feira, e foram dados como foragidos internacionais.



4. Decathlon prepara abertura de sua primeira loja em Porto Alegre e contratação de 40 funcionários

A multinacional Decathlon, rede varejista de artigos esportivos, acelera o passo para apostar corrida em Porto Alegre. Nascida na França, a empresa projeta para junho a abertura de sua primeira loja na capital gaúcha. A unidade será instalada na Avenida Nilo Peçanha, no shopping que a Astir, incorporadora do Grupo Isdra, promete inaugurar neste ano. A região é um dos polos de complexos comerciais da cidade.



São José do Rio Preto é uma das cidades paulistas que receberam lojas da rede Foto: Divulgação / Decathlon

5. Casa que abrigava túnel foi comprada por facção em novembro

Com a aquisição de dois imóveis na zona leste de Porto Alegre, a facção "Os Manos" colocou em andamento a fase de logística do plano que previa a construção de um túnel para a fuga de, pelo menos, 200 apenados do Presídio Central. Na tarde desta sexta-feira, os dois imóveis foram lacrados pela Polícia Civil após o acesso ao túnel ser aterrado — a entrada foi fechada com cimento no dia da descoberta da escavação.



6. Goleiro Bruno consegue habeas corpus e sai de presídio



O goleiro Bruno Fernandes de Souza conseguiu um habeas corpus e foi solto. Considerado o mandante do assassinato da modelo Eliza Samúdio em 2010, o ex-jogador do Flamengo deixou a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, às 19h35min desta sexta-feira. Foram seis anos e meio detido até sair da prisão.

7. William é reintegrado e volta a treinar com grupo principal do Inter

O Inter ganhou um reforço para a disputa da temporada 2017. Após um mês e meio afastado do grupo principal, o lateral-direito William se acertou com a direção colorada e foi reintegrado ao elenco de Antônio Carlos Zago. O jogador já foi inscrito no Gauchão e fica à disposição do técnico para os próximos jogos.



8. Renato revela que terá "conversa séria" com Pedro Rocha

O atacante Pedro Rocha ainda negocia uma extensão contratual com o Grêmio. E, por isso, o técnico Renato Portaluppi terá uma conversa com o jogador no retorno do elenco ao trabalho depois do jogo contra o Cruzeiro-RS — o jogo é sábado, e a reapresentação ocorrerá na terça-feira.