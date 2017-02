Grávida morta em tiroteio, cirurgia de Padilha e gafe no Oscar: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. VÍDEO: imagens mostram tiroteio que terminou com grávida morta no Litoral

Imagens obtidas pela RBS TV mostram a troca de tiros entre traficantes que matou uma adolescente grávida com bala perdida e feriu outras cinco pessoas na madrugada de domingo na praia de Magistério, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte Gaúcho. Bruna Oliveira da Silva, de 14 anos e grávida de sete meses, morreu no local.

2. Cirurgia de retirada de próstata de Eliseu Padilha é bem-sucedida



Foi bem-sucedida a cirurgia para a retirada da próstata do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O procedimento foi realizado na tarde desta segunda-feira no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele deve ficar internado por mais três ou quatro dias e, depois da alta, terá um período de repouso, sem prazo mínimo definido. Isso pode atrasar o retorno do ministro a Brasília, inicialmente previsto para a próxima segunda-feira, dia 6 de março.

3. Como se deu o erro no anúncio do Oscar de melhor filme



A premiação do Oscar de 2017 ficou marcada por uma gafe. Ao anunciarem o melhor filme do ano, os atores Faye Dunaway e Warren Beatty estavam com o envelope errado. Acabaram indicando La La Land como vencedor quando, na verdade, Moonlight seria o agraciado.

4. Perícia constata roda danificada em carro alegórico que feriu 20 pessoas



A segunda perícia realizada no carro alegórico da Paraíso do Tuiuti, que feriu 20 pessoas na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste domingo, constatou que uma das rodas estava danificada. O laudo pericial ainda não tem data para ser concluído e deve apontar se o dano pode ter sido uma das causas que levaram o veículo a ficar desgovernado.

5. Quem tem mais a perder com o primeiro (e talvez único) Gre-Nal do ano?



Em vídeo, Diogo Olivier aponta o seu favorito ao clássico de sábado, na Arena, pelo Gauchão.