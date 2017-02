Homem é morto e queimado no bairro Rubem Berta

Crime na Zona Norte

Um homem foi encontrado sem vida e com o corpo em chamas na madrugada deste sábado na rótula localizada entre a Estrada Martin Félix Berta e a Avenida Delegado Ely Corrêa Prado, no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. A vítima, do sexo masculino, não foi identificada.

A Brigada Militar foi informada na madrugada de que dois indivíduos haviam sido sequestrados na região. Uma equipe deslocou até o local e, ao chegar, deparou com um grupo mais numeroso de homens armados. Houve troca de tiros e os suspeitos fugiram. Foi neste momento que os policiais avistaram chamas. Ao se aproximarem, perceberam que o fogo consumia o corpo de uma pessoa.

Não foram desvendadas mais informações sobre o suposto sequestro. Diretor da Divisão de Homicídios de Porto Alegre, o delegado Gabriel Bicca disse que o corpo não apresentava sinais exteriores de perfuração por disparo de arma de fogo ou golpe de faca. Bicca pede que informações sobre o caso sejam passadas à Delegacia de Homicídios pelo telefone 0800 642 0121. Ele destaca que o contato é sigiloso.