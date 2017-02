Incêndio atinge casa no bairro Medianeira, em Porto Alegre 

Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atinge uma casa no cruzamento da Rua Cuiabá com a Avenida Terezinha, no bairro Medianeira, em Porto Alegre, no fim da noite desta sexta-feira. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros estão no local tentando controlar as chamas. Informações preliminares indicam que ao menos duas pessoas ficaram feridas no incidente, uma menina de cinco anos — com uma queimadura na perna — e um homem que teria sofrido ferimentos na cabeça. As duas vítimas foram socorridas pelo Samu.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas e nem para qual hospital foram encaminhadas.



Leia mais:

Incêndio atinge padaria no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre

Bombeiros combatem incêndio em reciclagem no bairro Centenário, em Caxias



No momento em que o fogo começou, sete pessoas estavam dentro da casa — quatro adultos e três crianças.



Informações de moradores do entorno do local afirmam que os bombeiros levaram cerca de uma hora para chegar até a casa. As equipes dos Bombeiros seguem no local combatendo as chamas.

*Zero Hora