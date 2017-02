Incêndio de grandes proporções destrói ônibus em garagem de empresa em Viamão

Danos materiais

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos seis ônibus da empresa Viamão na manhã deste domingo. Os coletivos estavam estacionados na garagem da companhia, localizada na avenida Salgado Filho, na área central do município. A informação é da Rádio Gaúcha.

Três ônibus tiveram perda total. Outros três foram atingidos de maneira parcial. De acordo com o sargento Fabiano de Ávila, Comandante dos Bombeiros de Viamão, o fogo teria começado no motor de um dos veículos. Como os coletivos estavam estacionados lado a lado, as chamadas se alastraram rapidamente.

No Twitter, usuários postaram vídeos do momento do incêndio. Confira:

VÍDEO: incêndio no pátio da Empresa Viamão agora pela manhã pic.twitter.com/DYTu7FCzAn — Não Te Fresqueia (@naotefresqueia) 19 de fevereiro de 2017

Conforme o sargento, militares que estavam de folga foram chamadas para auxiliar no combate. Segundo ele, havia risco de explosão, e os bombeiros tiveram que resfriar os veículos que estavam nas imediações do foco de incêndio até que eles fossem retirados do local. Bombeiros de Porto Alegre e bombeiros voluntários também auxiliaram no combate as chamas.

Ninguém ficou ferido. A perícia será realizada no local para identificar as causas do incêndio. Mesmo com a ocorrência, a operação dos ônibus é realizada normalmente e não há prejuízos aos passageiros.