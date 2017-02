Jornal A Razão encerra atividades

Fim de ciclo

Um dos jornais mais antigos do Rio Grande do Sul, A Razão, de Santa Maria, deixa de circular neste final de semana. A informação foi divulgada na sexta-feira no site do jornalista Claudemir Pereira, que trabalhou no jornal por cerca de 30 anos. O periódico completaria 83 anos de circulação em 9 de outubro e chegou a pertencer aos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Desde o começo da década de 1980, a publicação estava sob o comando da família De Grandi. Em 2014, a diretora-presidente do jornal, Maria Zaira de Grandi morreu, vítima de câncer, deixando os filhos à frente do veículo, um dos principais na cobertura de fatos da região central do Estado.



Diretor do jornal, Alexandre De Grandi publicou um comunicado neste sábado no Facebook para comentar o encerramento das atividades do tradicional periódico do centro do Estado. Ele destacou as mudanças feitas no jornal nos últimos três anos, como o novo projeto gráfico, a impressão integral em cor, a expansão na audiência do site e a alta no engajamento de leitores nas redes sociais. Apesar disso, De Grandi argumentou que a crise econômica, iniciada em 2015 e agravada em 2016, fez "despencar" os investimentos em publicidade.

- Além de toda essa conjuntura negativa, acima de tudo isso, novos rumos foram definidos pela família que colocam como imperativo o encerramento das atividades do Jornal A Razão. O compromisso firmado entre a família foi que, para tomarmos a difícil decisão de suspender a publicação do Jornal A Razão, a condição primordial seria a de colocar todo o patrimônio do espólio de Maria Zaira Silveira de Grandi à disposição, para honrar os compromissos, principalmente, com aqueles que colaboraram com as atividades da empresa, ao longo desses anos. E assim será feito - escreveu.

O empresário finalizou o comunicado com agradecimentos.

- Assim, com o coração tomado por emoção, mas de cabeça erguida e com o sentimento de dever cumprido, comunico que a partir de hoje, não mais iremos publicar o jornal A Razão - registrou De Grandi.