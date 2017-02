Jovem desaparece em açude de Pantano Grande

Vale do Rio Pardo

O Corpo de Bombeiros de Rio Pardo realiza buscas a um jovem que desapareceu em um açude na tarde deste sábado, no interior de Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. Maurício Pires Brito, 25 anos, estava com mais três pessoas em um barco quando a embarcação virou, por volta das 16h.

Segundo testemunhas, amigos tentaram socorrer Brito, mas ele afundou na água. De acordo com os Bombeiros, o jovem não sabia nadar. Os outros três ocupantes do barco conseguiram sair da água e não se feriram.

Ainda não há informação sobre as causas do acidente. Os bombeiros fizeram buscas pelo corpo durante até o começo da noite, e o trabalho será retomado na manhã deste domingo.



