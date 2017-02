Justiça Federal do RS condena cinco réus por fraudes bancárias na internet 

Operação Dedicado

A Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou cinco pessoas investigadas no âmbito da Operação Dedicado, que apurou crimes cometidos por quadrilha especializada em fraudes bancárias pela internet. O valor subtraído pelos criminosos no período de investigação, que teve início em abril de 2010, é de mais de R$ 5 milhões. A condenação foi proferida na semana passada pelo juiz Eduardo Gomes Philippsen, da 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.



O magistrado também decidiu que dois imóveis localizados em São Leopoldo, de propriedade de um dos condenados, e 12 veículos apreendidos na operação devem ser entregues à Justiça. Os acusados podem recorrer da decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



Os cinco réus foram condenados por associação criminosa e furto qualificado — mediante fraude digital — e vão cumprir penas que variam de quatro anos e seis meses a oito anos e 10 meses de prisão, mais multa e pagamento dos honorários dos defensores. Quatro sentenciados, que têm penas inferiores a oito anos, vão cumprir em regime semiaberto.



Ao todo, 13 pessoas eram alvo de ação penal movida pelo Ministério Público Federal (MPF). Na denúncia, elas foram acusadas de roubar senhas das vítimas, por meio do home banking da Caixa Econômica Federal, para realizar as fraudes. No decorrer do processo, um dos réus morreu e teve sua punição extinta pela Justiça. Os outros sete suspeitos foram absolvidos por falta de provas suficientes.



Segundo a força-tarefa, as fraudes consistiam em invasão de contas da Caixa e de outros bancos para subtrair valores, através de transferências a "laranjas", pagamento de boletos bancários e tributos (especialmente IPVA) e compras de mercadorias. A quadrilha era liderada por um gaúcho e um paranaense. Segundo a Polícia Federal (PF), os dois, que são programadores, alugavam seus sistemas fraudulentos para outros criminosos aplicarem golpes financeiros.



As autoridades conseguiram recuperar mais de R$ 2 milhões com a apreensão de bens dos criminosos. Na época, todos os réus se declararam inocentes, afirmando não haver provas de participação deles nos crimes imputados.



