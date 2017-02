Mais de 55 mil veículos retornaram do Litoral Norte pela freeway até as 21h deste domingo

De volta para casa

Até as 21h deste domingo, mais de 50 mil veículos — de 75 mil esperados — haviam retornado do Litoral Norte pela freeway, segundo a Triunfo-Concepa. Já nas rodovias estaduais da região (ERS-030, ERS-040, ERS-407, Estrada do Mar e Rota do Sol), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrava a passagem de mais de 60 mil veículos até as 18h.

Às 20h30min, a freeway atingiu 100% da capacidade, com 85 veículos por minuto na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Havia pontos de retenção entre Osório e Glorinha, na Região Metropolitana, exigindo paciência dos motoristas.



Nesse mesmo horário, a ERS-040 registrava trânsito com velocidade média de 10 km/h entre os quilômetros 39 e 56. Já na Estrada do Mar, na ERS-407 e na ERS-030, o tráfego estava momentaneamente normalizado.

