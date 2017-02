Mercado Público é limpo, a volta do Litoral e a saída da Fnac do Brasil: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. O movimento do retorno do Litoral Norte

De acordo com a Triunfo Concepa, concessionária responsável pela freeway, 51 mil veículos voltaram do litoral nesta segunda. Outros 75 mil são aguardados na terça. O tráfego seguiu bastante intenso durante a tarde, mas por volta das 16h30min o volume de veículos começou a diminuir rumo à Capital.

2. Governo tem pressa em endurecer regras para greve no serviço público



O receio de que a crise econômica e a frágil situação financeira dos Estados provoquem paralisações generalizadas país afora levou o governo Michel Temer a apressar a regulamentação de uma lei de greve no serviço público. O objetivo é aproveitar a comoção nacional causada pela onda de violência registrada após o movimento de paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo para tirar da gaveta uma proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP).

3. Fnac anuncia que vai sair do Brasil



No dia em que anunciou seus resultados globais, a Fnac Darty, rede francesa de lojas de produtos eletrônicos, culturais e eletrodomésticos, avisou que pretende se retirar do Brasil. Em Porto Alegre, a marca tem uma unidade no BarraShoppingSul.

4. Delegado preso por financiar quadrilha é flagrado com celular dentro de cela



Preso por suspeita de financiar uma quadrilha de roubo de cargas, o delegado Omar Abud foi flagrado com um celular dentro de uma cela da Polícia Civil, em Porto Alegre. O aparelho foi descoberto com o policial durante uma revista de rotina feita na carceragem do Grupamento de Operações Especiais, no Palácio da Polícia.

5. Após pichações, DMLU limpa paredes do Mercado Público de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizou a limpeza das paredes do Mercado Público de Porto Alegre que haviam sido pichadas. Foram retiradas as manchas de pichação do primeiro e segundo andares, na região da Avenida Júlio de Castilhos. O próximo passo é a pintura das paredes, mas ainda não há previsão de quando isso irá ocorrer.

6. Três mulheres da mesma família são mortas a facadas no Oeste de SC

Uma mulher de 23 anos, e duas adolescentes, um de 15 e outra de 12 anos, foram assassinadas a facadas na noite desta segunda-feira em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Julyane Horbach, Rafaela Horbach e Fabiana Horbach eram irmãs e estavam dentro da casa em que moravam, na Linha Sabiazinho, por volta das 21h30min, quando, segundo o Corpo de Bombeiros, Jackson Lahr, de 24 anos, invadiu a residência e matou as três. De acordo com os bombeiros, o autor do crime seria ex-companheiro de uma das vítimas. O ex-casal tinha um filho de apenas dois meses. A criança estava no local no momento do crime, mas foi encontrada ilesa no berço.

7. Colunistas opinam: quem chega melhor ao Gre-Nal 412?



Zero Hora convidou quatro jornalistas para analisarem o Gre-Nal do próximo sábado. Resultado: Grêmio favorito por unanimidade. Leia e veja se você concorda.