Metrô de Porto Alegre, protesto contra aumento da passagem e sequestro relâmpago: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Porto Alegre perde os recursos federais para o metrô



A confirmação de que o metrô de Porto Alegre não terá nenhum investimento federal – o que sepulta um projeto discutido há décadas – não foi lamentada pelo prefeito da Capital, Nelson Marchezan. Afirmando que já não contava com esses recursos, ele comentou, porém, que essa foi uma oportunidade perdida.

– Eu, sinceramente, fico muito feliz que a prefeitura não tenha entrado em mais essa aventura.

2. Manifestantes protestam contra o aumento das passagens na Capital



O Bloco de Lutas pelo Transporte Público promove mobilização denominada "1º Grande Ato Contra o Aumento das Passagens". A manifestação começa na Esquina Democrática, entre a Avenida Borges de Medeiros e a Rua dos Andradas. O reajuste do salário dos rodoviários ainda não foi definido, mas um cálculo prévio aponta para uma tarifa técnica de R$ 4,30 nos ônibus. Já a EPTC faz projeções considerando três cenários — o valor mais alto é R$ 4,05.

3. Como foi o sequestro que terminou em tiros em shopping de Porto Alegre



Frequentadores do Shopping Iguatemi, na zona norte de Porto Alegre, ficaram em pânico por volta das 22h de quarta-feira ao presenciarem tiros e perseguição no local. Era o desfecho do sequestro relâmpago de uma mulher de 37 anos, atacada na saída do trabalho,iniciado mais de três horas antes.

4. Pela segunda vez, Justiça suspende nomeação de Moreira Franco



A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar suspendendo a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência pela segunda vez. A decisão acata uma ação movida na 6ª Vara Federal no Estado e cria mais um embaraço para o governo Michel Temer (PMDB) – que havia conseguido durante a manhã uma decisão favorável do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para manter a nomeação de Moreira Franco.

5. Inter poderá faturar quase R$ 11 milhões na Copa do Brasil



O Inter estreia na Copa do Brasil na quarta-feira, 15 de fevereiro. Enfrenta o amazonense Princesa do Solimões, em Cascavel, no Paraná. O prêmio pelo título é de R$ 10,7 milhões, desde que o campeão passe por todas as fases.

6. Grêmio negocia com volante argentino para substituir Walace



O Grêmio busca no futebol argentino a reposição para a saída de Walace. O clube negocia a contratação do volante Damián Musto, 29 anos, do Rosario Central. As tratativas ocorrem para a compra dos direitos econômicos do atleta junto ao clube argentino.

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS