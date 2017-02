Michel Temer se muda para o Palácio da Alvorada

Novo endereço

Desabitado desde 6 de setembro de 2016, quando Dilma Rousseff saiu de Brasília, o Palácio da Alvorada tem novos moradores desde a sexta-feira. O presidente Michel Temer, junto da esposa Marcela e o filho Michelzinho concluiu a mudança do Palácio do Jaburu, casa da vice-presidência, para o Alvorada.



Quase seis meses depois do impeachment, a reforma no Alvorada foi finalizada e funcionários da presidência fizeram a mudança no último final de semana. De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o Palácio do Jaburu servirá de local para reuniões políticas, que incomodariam Marcela.



