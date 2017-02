Moreira Franco, sabatina informal de Moraes e estrondo em fábrica de Guaíba: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Tribunal mantém nomeação de Moreira Franco, mas retira foro privilegiado

Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil

O juiz federal Alcides Martins Ribeiro Filho, da 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu, na tarde desta sexta-feira, manter a nomeação de Moreira Franco (PMDB) para a Secretaria-Geral da Presidência da República, mas sem o direito a foro privilegiado. A palavra final sobre o tema será dada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Celso de Mello deu um prazo de 24 horas para o presidente Michel Temer prestar esclarecimentos sobre a nomeação.



Em tom de provocação, juíza que suspendeu posse de Moreira Franco pede "perdão" a Temer



Na decisão, a magistrada fez referências às obras do peemedebista e lamentou que ele tenha adotado a "mesma postura da ex-presidente impedida" quando indicou Lula para a Casa Civil:

"Peço, humildemente, perdão ao presidente Temer pela insurgência (...) Perdoe-me por ser fiel aos seus ensinamentos ainda gravados na minha memória, mas também nos livros que editou e nos quais estudei", diz.

2. Vinho, macarrão e sabatina: senador fala sobre jantar com Moraes



Os temas polêmicos que envolvem a indicação do ministro licenciado da Justiça Alexandre de Moares para o Supremo Tribunal Federal (STF) foram os assuntos de um jantar ocorrido na noite de terça-feira entre ele e outros oito senadores, no barco do parlamentar Wilder Morais (PP-GO), em Brasília. O senador José Medeiros (PSD-MT), que participou do encontro, falou sobre o polêmico evento, e confirmou que houve uma "sabatina informal" a Moares.



3. Temer diz que motim no ES é "inaceitável" e pede que PM volte às ruas



Quase uma semana depois do início do motim da Polícia Militar no Espírito Santo, em 4 de fevereiro, o presidente Michel Temer rompeu o silêncio e divulgou nesta sexta-feira uma nota para afirmar que condena a paralisação, dizer que está acompanhando o desenrolar da situação e pedir para que os policiais voltem ao trabalho.

4. Estrondo em fábrica de celulose assusta moradores de Guaíba



Um forte barulho vindo da empresa Celulose Riograndense assustou os moradores de Guaíba, na Região Metropolitana, na tarde desta sexta-feira. Em um primeiro momento, a falta de informações gerou incerteza sobre o que estava acontecendo no município. O gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Celulose Riograndense, Clóvis Zimmer, disse que o barulho foi causado por uma manobra prevista no sistema de segurança do estabelecimento.

5. RS terá reforço policial em áreas mais violentas e nas fronteiras



Áreas de maior criminalidade e municípios da fronteira do RS terão reforço na presença policial. O anúncio foi feito durante a adesão do Estado a mais uma etapa do Plano Nacional de Segurança. Também serão destinados recursos para a construção de novos presídios e reforço na segurança das instituições prisionais atuais.

6. Começa a nascer o Grêmio com a cara de Renato



"A inesperada ausência de Douglas, em que pese incomodar Renato, dá a ele a chance de criar um novo sistema de jogo e, de uma vez por todas, dar um basta nas comparações com Roger.", escreve o colunista Luís Henrique Benfica.



7. Lateral destaque do Inter mostra interesse por tática e admiração por Atlético de Madrid



O lateral-esquerdo Uendel foi um dos principais reforços contratados pelo Internacional para a temporada 2017. Além de corresponder dentro de campo, o jogador está chamando atenção da comissão técnica pelo alto interesse por questões táticas. Além do interesse pela tática, Uendel está agradando pelo seu bom rendimento nas partidas.