Moreira Franco, saque do FGTS e redução de horários de ônibus na Capital: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Celso de Mello mantém Moreira Franco ministro da Secretaria-Geral



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello indeferiu, na tarde desta terça-feira, o mandado de segurança apresentado pela Rede Sustentabilidade e pelo PSOL que questionava a nomeação de Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Com a decisão, o peemedebista se mantém no cargo e tem a prerrogativa de foro garantida — pela legislação, ministros de Estado só podem ser julgados penalmente pelo STF.

2. Caixa divulga site para consultar contas inativas do FGTS



A Caixa divulgou na manhã desta terça-feira o site para fazer a consulta para o saque das contas do FGTS inativos. No portal, é possível verificar o calendário de saque, também divulgado nesta terça, saber quais documentos são necessários para resgatar o valor e conhecer as regras e os canais de atendimento para o resgate. Saiba como aproveitar o reforço na conta com o FGTS.

3. Multisom vai fechar 30 lojas e já dispensou 700 funcionários



A Multisom já fechou sete lojas desde o início de 2017. Nos próximos meses, vai atingir o número de 30 operações encerradas — está com 127 unidades atualmente. 80% das lojas que serão fechadas ficam em shoppings. A redução também afetou o número de empregados: 700 funcionários forma dispensados. De 2 mil, passou a empregar 1,3 mil pessoas.

4. EPTC decide cortar viagens para equilibrar contratos com empresas de ônibus

A partir de março, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai cortar horários de algumas linhas do transporte coletivo de Porto Alegre. Serão atingidos os itinerários com períodos de baixa procura, principalmente no meio das tardes e após as 20h. A lista com as regiões afetadas ainda não foi divulgada, mas a medida será adotada para reduzir as perdas alegadas pelas empresas de ônibus que atuam em Porto Alegre.

5. Estudo feito no RS sugere nova forma de tratar a hipertensão



O Hospital de Clínicas de Porto Alegre apresentou, na manhã desta terça-feira, um estudo que pode mudar as indicações de tratamento da hipertensão, uma das principais causas de morte no mundo e o principal fator de risco em doenças cardiovasculares.

6. Orla do Guaíba: veja o que foi feito e o que ainda falta terminar

Iniciadas em outubro de 2015, as obras da orla deveriam ser concluídas nos dois próximos meses pelo cronograma inicial. Mas porto-alegrenses e turistas terão que esperar um pouco mais para para "caminhar sobre a água" em passarelas metálicas e assistir ao pôr do sol mais famoso da cidade nos decks de madeira: a coordenação da obra pediu a prorrogação do prazo para outubro deste ano.

7. Bolaños e D'Alessandro integram a seleção da terceira rodada do Gauchão



Se na segunda rodada não houve jogadores da dupla Gre-Nal na seleção do Gauchão, a terceira contemplou dois: o argentino D'Alessandro, do Inter, e o equatoriano Miller Bolaños, do Grêmio.