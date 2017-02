MST e MPA ocupam fazenda em Pontão, no norte do Estado

Protesto

Cerca de 300 jovens ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) ocuparam, na manhã deste domingo, uma fazenda localizada na comunidade de Arvoredo, em Pontão, no Norte do Rio Grande do Sul.



O objetivo da ação, segundo nota divulgada pelo MST e MPA, é "denunciar a concentração e a suposta grilagem de terra no local". O ato ocorreu por volta das 6h30 e os jovens devem deixar o local até o final da manhã deste domingo. Eles cobram dos órgãos responsáveis a investigação da produtividade da área, onde ocorre o cultivo de soja, e a suposta grilagem de terra.