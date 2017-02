Na Libéria, mendigo de dia, agitando boates à noite

The New York Times

Monróvia, Libéria – Emmanuel Dongo, que passa os dias mendigando nas ruas de Monróvia, crava as muletas no palco de concreto e no brilho do neon. Ele empurra os ombros musculosos para frente, as pernas claudicantes penduradas atrás dele, e se transforma em Lyrical D, artista de rap em ascensão.

"Um homem deficiente tenta sobreviver, enquanto você fica aí parado criticando, quando você fará algo de verdade?", perguntou ele, declamando a letra para um público entusiasmado na Code 146, onde os aspirantes a astros do rap da Libéria tentam chegar à fama. "Você vai calar a boca e virar as costas para si mesmo? Eu me sinto tão mal sentado nessa cadeira de rodas, para poder caminhar como você. Você me vê passar e tira sarro, dizendo que nem sequer sou um ser humano."

Abaixando as muletas, Dongo se apoia na cadeira de rodas e se empurra pelo palco, dançando freneticamente e cuspindo uma saraivada de rimas raivosas sobre suas experiências com discriminação numa sociedade que em grande medida vê a deficiência pela perspectiva da superstição. Embora vítimas mutiladas de guerra sejam comuns nas ruas das cidades da Libéria, pessoas deficientes costumam ser encaradas como amaldiçoadas, com seus membros amputados ou paralisados vistos como o resultado de feitiçaria de pessoas cruéis e invejosas ou como punição por alguma malfeitoria.

A música parece uma escolha de carreira improvável para um liberiano com as muitas deficiências de Dongo, mas a proliferação de estúdios improvisados, engenheiros de som autodidatas e um estilo nacional característico deram lugar a uma cena musical próspera em Monróvia, abrindo espaço para nomes emergentes como Dongo. Aspirantes a artistas podem gravar músicas por apenas US$ 20 se o engenheiro gostar deles ou de graça se já forem famosos.

Naquela noite na Code 146, o DJ tocou a batida da faixa mais recente de Lyrical D. No palco, Dongo subia novamente à cadeira de rodas e começava a sacudir, virar e bater para cima e para baixo o pneu da cadeira.

"Quero ouvir barulho, gente festeira, barulho", ele gritava. Os ouvintes na plateia reagiam, requebrando os corpos e levantando os braços no ar.

A Code 146 é de propriedade e administrada por Jonathan Koffa, o rapper mais famoso de Monróvia. Conhecido como Takun J, Koffa é amplamente considerado um pioneiro do HipCo, articulação de rap da Libéria que usa o dialeto singular do país como sua base.

Sua boate no centro da cidade fica escondida no final de um beco escuro. As paredes são verde-limão e recobertas com pinturas dos ícones musicais da cidade. As apresentações raramente começam antes das 23h, com a música ecoando pelos alto-falantes até de madrugada.

Na noite em que Dongo se apresentou, seu produtor, Alhaji Yaits, 22 anos, que atende pelo nome de Young Master, ficou sentado, acompanhando com a cabeça o ritmo que ajudou a criar na semana anterior.

Yaits descobriu Dongo, de 27, nas ruas de Monróvia três anos atrás e, entre outros projetos com pagamento, ajuda-o a produzir um álbum sem cobrar por isso.

A cadeira de roda de Dongo costuma ficar estacionada no fundo da escada que leva ao estúdio de Yaits. Dentro, as paredes estão decoradas com cores de chiclete com os nomes de artistas com que Yaits vem trabalhando e uma grande foto dele sobre a mesa de mixagem.

Yaits, a exemplo de Dongo, se inspirou em Takun J e na música HipCo, um som nascido em Monróvia após a guerra civil da Libéria, que terminou em 2003. O HipCo é cru, bruto e tem um espírito totalmente contra o sistema. O estilo chicoteia os políticos e a elite liberiana, acusada pelos rappers de HipCo de roubar a riqueza do país e ignorar os pobres.

Dezenas de artistas como Dongo concorrem por uma chance de se apresentar nas sessões semanais para amadores da Code 146. No começo da carreira, Dongo era ridicularizado quando cantava nos improvisos das ruas que se espalham pela cidade, mas a boate o recebeu de braços abertos.

Nascido na área rural ao redor da capital, Dongo veio ao mundo às vésperas de um conflito que matou mais de 250 mil pessoas, desalojando milhões. A mãe não conseguiu levá-lo a uma clínica para vaciná-lo contra a poliomielite, deixando-o com as duas pernas atrofiadas.

O tio, funcionário da saúde, terminou trazendo Dongo para Monróvia, mas perdeu o emprego e não conseguiu sustentá-lo. Em vez disso, ele o mandou a uma sombria casa pública para deficientes físicos.

Dongo morou ali por mais de uma década antes de sair por conta própria para correr atrás do sonho de virar um astro do rap.

Durante o dia, ele fica sentando em ilhas do trânsito e mendiga diante de supermercados reluzentes que atendem aos estrangeiros e à elite do país, que andam em grandes caminhonetes e moram em condomínios luxuosos com ar-condicionado, protegidos com arame farpado.

Ele usa a maior parte do dinheiro para sustentar o filho de dois anos, que mora com a mãe de Dongo. O resto do dinheiro é destinado à nascente carreira musical na qual aposta as fichas para sair da miséria num país em que oportunidades para deficientes não existem.

O mero deslocamento por Monróvia já é complicado para os deficientes. Trilhas para pedestres são raras e, quando existem, costumam ser painéis de concreto desconjuntados que brotam feito dentes irregulares. As tampas metálicas de bueiros costumam ser roubadas para revenda em ferro-velho, deixando buracos abertos no meio das ruas.

Contudo, muitas das vias principais da capital foram asfaltadas nos últimos anos e Dongo e outros deficientes físicos podem ser vistos com frequência deslizando de cadeira de roda pelo trânsito da cidade, se desviando de carros num país em que as leis de trânsito raramente são respeitadas.

A exemplo de muitos moradores de Monróvia, Dongo mora em uma favela, Clara Town, onde precisa fazer força para cruzar os caminhos empoeirados que correm entre os barracos de zinco da comunidade. Embora em grande medida independente, ele costuma pagar a vizinhos para lhe buscarem água da bomba para tomar banho, lavar as roupas à mão e, às vezes, cozinhar.

Dongo fantasia com um futuro no qual não precise mendigar mais para sobreviver nem percorre ruas e vielas esburacadas; em vez disso, ele é transportado por uma picape preta, acompanhado por um guarda-costas que o empurra em meio aos fãs que gritam até o palco.

Nas ruas, ele se sente envergonhado quando quem o conhece como artista o vê pedindo esmolas.

"Eu sei que ao ficar sentado na rua mendigando eu me diminuo. Mas quando eu me apresento no palco, me sinto bem porque sei que meu sonho está dando certo e as pessoas ficam loucas comigo", diz Dongo.

Enquanto Lyrical D terminava a apresentação curta na Code 146, Koffa ficava atrás do bar, uma silenciosa figura imponente. Os braços nus musculosos estão tatuados com mapas da Libéria e tributos ao HipCo. Ao final da apresentação, Koffa disse a Lyrical D que gostou da música nova e apertou sua mão.

Dias depois, Dongo estava na rua filmando um videoclipe para a música "Show Love". O diretor dizia a ele onde se posicionar enquanto funcionários espantavam pessoas da filmagem. Um amigo tocava a música em um aparelho celular ligado a uma caixa de som, enquanto Dongo começava a cantar.

Ele estava acompanhado por dois amigos uniformizados com camisetas com listras brancas e vermelhas e calça jeans: seus dançarinos de apoio, girando em cadeiras de roda. Dongo franziu a testa e realizou pequenos malabarismos em sua cadeira.

"Eu me lembro de quando ia a um show e riam de mim. Mas não desisti, não tem graça, não desisti, não tem graça, não me entreguei", cantou ele.

Por Clair Macdougall