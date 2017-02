No deque com os últimos construtores de juncos da China

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Delta do Rio das Pérolas, China – Enquanto Wong Kin-kao caminha pelo deque do junco, um barco de madeira tradicional chinês que está construindo em Shenwan, centro de piscicultura e indústrias às margens do Delta do Rio das Pérolas, no sul da China, ele grita para ser ouvido em meio à barulheira do metal usado para construir outras embarcações em seu entorno.

"É como uma obra de arte", afirmou Wong, um homem bronzeado de 54 anos, com mãos grossas e um sorriso rápido, descrevendo o que mais gosta sobre os barcos em forma de cimitarra com velas parecidas com asas de morcego e que raramente tem a oportunidade de construir.

Nativo da região do delta, em 1982 Wong nadou por duas horas de Zhuhai, no continente chinês, até a antiga colônia portuguesa de Macau, fugindo das dificuldades causadas pelo governo chinês. Ao chegar lá, abriu a primeira encarnação do Estaleiro Yi Hap, onde construía juncos de madeira, símbolos do delta e da cultura marítima que impulsionou a primeira expansão da China.

"Não existem muitas outras pessoas que fazem os juncos artesanalmente. Queria que mais gente trabalhasse com isso", afirmou Wong.

Ao longo dos próximos meses, o junco, batizado de Dai Cheung Po – também conhecido como Aqua Luna II – irá abrir suas velas vermelhas sobre a popa elevada e a proa baixa, juntando-se ao seu irmão menor, o Cheung Po Tsai, ou Aqua Luna I, que já está no Porto Victoria, em Hong Kong, onde são realizadas festas e jantares.

Esse é um dos últimos barcos a vela tradicionais feitos por um dos últimos construtores de juncos da China.

"A construção tradicional está mais ou menos moribunda", afirmou Stephen Davies, ex-diretor do Museu Marítimo de Hong Kong.

Ainda assim, o estilo continua tradicional, "já que eles estão fazendo as mesmas coisas que seus avós e bisavós faziam", afirmou.

O novo junco é feito de teca e pau-ferro do Sudeste Asiático e a construção custa cerca de US$ 1,3 milhão. Ele foi encomendado por um grupo de restaurantes de Hong Kong, que fica 80 quilômetros a leste de Shenwan, às margens do delta onde a água barrenta do rio se une com o oceano azul.

Em Hong Kong, também é possível encontrar o Dukling, um junco clássico de velas vermelhas construído em 1955. Ele afundou uma vez e foi reformado recentemente. Desde junho, seus proprietários oferecem passeios pelas águas de Hong Kong, mostrando como os juncos atualmente são usados apenas para turismo e festas particulares.

Esses são três exemplares da pequena frota de juncos que ainda navega o delta, substituídos há muito tempo por navios de pesca de madeira mais robustos e sem velas, lanchas e navios de contêiner.

O pirata do século XIX, Cheung Po Tsai – ou Cheung Po, o jovem – pilhou todo o delta antes de se unir à marinha imperial da dinastia Qing. Ele usava um barco muito parecido com os que herdaram seu nome, embora suas velas provavelmente tenham sido feitas de tramas amarelas de bambu. A cor vermelha é basicamente um enfeite, afirmou Davies.

A vida no delta é parcialmente interligada por causa dos juncos, que já dominaram essas águas com sua forma de leque, mantendo o comércio entre o Sul da Ásia e subindo pela costa chinesa.

O junco – a origem do termo é incerta e o nome pode ter influências chinesas, malaias e portuguesas – pode ter adotado sua forma icônica, com casco e velas curvas, há cerca de mil anos, durante a dinastia Song, embora não existam muitos registros escritos.

Cativado pela beleza do junco, David Yeo, fundador e proprietário do Aqua Restaurant Group, pediu que o mestre construtor de barcos Au Wai, de Hong Kong, criasse e controlasse a construção dos Aqua Lunas, além de trabalhar com Wong em Shenwan. O primeiro foi lançado em 2006 e, ao contrário dos juncos do passado, ambos usam motores para navegar. As velas são puramente decorativas.

"Ele é a pessoa que tem mais juncos comerciais em toda Hong Kong. É o mestre de uma verdadeira forma de arte que, infelizmente, está desaparecendo daqui", afirmou Yeo por e-mail.

A vida de Au Wai reflete a transformação da geografia do Delta. Ele não sabe ao certo onde nasceu, mas sabe que seu pai era da província de Guangdong, na China, por onde passa o Rio das Pérolas.

Conhecido como Ah Sin – nome que pode ser traduzido como Querido Mágico, por seu talento – Au, de 85 anos, teve uma infância pobre em Hong Kong.

Em seu estaleiro na Ilha de Hong Kong, no distrito de Shau Kei Wan, ele mostra fotografias de todos os tipos de barco de madeira que construiu desde que começou a aprender a arte com seu tio aos 13 anos de idade: barcos a motor "walla-walla" simples e juncos corporativos que possuem alguns dos elementos estilísticos dos juncos tradicionais, mas sem as velas.

Além das aparas de madeira, o porto brilha ao sol. Barcos de pesca fazem fila para entregar os peixes no mercado atacadista de Shau Kei Wan, que fica bem ao lado.

"Eu era um menino muito difícil e ninguém conseguia me controlar", afirmou Au em cantonês, a língua local. Antes da adolescência ele já vendia peixes nas ruas da ilha.

"Eu fazia o que queria. Então minha família me disse que eu deveria buscar uma habilidade especial. Meu tio era dono de um estaleiro e era membro da associação naval."

Seu filho, Au Sai Kit, trabalha com ele, mas, como não tem netos, a tradição da família provavelmente vai morrer ali.

Quase ninguém em Hong Kong está disposto a fazer trabalhos manuais, afirmou o velho Au, então ele tem que buscar mão de obra em lugares como Shenwan, para onde ele e o filho viajam com frequência para se reunir com Wong e sua equipe de trabalhadores.

Construir um junco de luxo é um trabalho de amor, afirmou Au.

"Pegamos peça por peça de maneira, formamos uma curva, medimos cada uma e cortamos. Pregos de cobre são usados para manter a integridade do casco. Nenhum outro metal ou material artificial é usado no barco."

Wong conta que demora cerca de um ano para construir um junco tradicional.

Antigamente os juncos eram feitos de madeira de cânfora e pinho da província de Fujian, conta Davies, o ex-diretor do museu.

"Eles eram fáceis de construir e essa é a parte mais genial do design do casco", afirmou.

Mas havia falhas.

"O casco é unido apenas por pregos, o que significa que não dá pra ter uma vela alta. O velame não pode gerar muita pressão. Eles precisaram encher de velas pequenas para que o barco navegasse em linha reta."

O junco chinês foi romantizado, afirmou Davies.

"Os juncos davam muito trabalho e, no dia a dia, exigiam 14 marinheiros em tarefas extenuantes", afirmou.

Mas Davies concorda que o junco tradicional chinês continua a ser uma barco icônico.

"A curvatura do casco, o formato de leque com mastros que criam esse arco bonito no alto. Todas aquelas velas e cordas. É tudo muito harmonioso e bonito de ver", afirmou.

Por Didi Kirsten Tatlow