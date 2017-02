Novo ministro da Justiça, salário dos servidores e Mercado Público pichado: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Deputado Osmar Serraglio é o novo ministro da Justiça



Primeiro vice-presidente da Câmara e coordenador da bancada de Minas Gerais na Casa, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) anunciou, nesta quinta-feira, rompimento pessoal com o governo Michel Temer. O anúncio foi uma reação à indicação do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) para o comando do Ministério da Justiça, cargo que era cobiçado pela bancada mineira.

2. Estado vai depositar parcela superior a R$ 3 mil dos salários dos servidores nesta sexta



O Estado antecipou o pagamento dos salários dos servidores para esta sexta-feira por ser o último dia com expediente bancário de fevereiro. Haverá parcelamento mais uma vez, pelo 13º mês consecutivo. O menor valor de parcela considerado pelo Estado é de R$ 3 mil, o que representa quitar cerca de 65% da folha. A quitação completa deve ocorrer até o final da primeira quinzena de março.

3. Mercado Público de Porto Alegre amanhece com paredes pichadas

Um dos principais prédios históricos de Porto Alegre, o Mercado Público amanheceu com as paredes cobertas por pichações nesta quinta-feira. A área atingida fica no lado da avenida Júlio de Castilhos. Tanto no primeiro, quanto no segundo andar, paredes foram pichadas.

4. Dólar fecha a R$ 3,05, menor valor desde maio de 2015



O dólar caiu pelo segundo dia consecutivo e fechou a quinta-feira com variação negativa de 0,46%, a R$ 3,0565. Esse é o menor valor de encerramento do pregão desde maio de 2015, quando a moeda americana era vendida a R$ 3,0426.

5. Túnel do Central levaria pelo menos 20 dias para ser concluído



O grupo contratado para construir o túnel que poderia levar a uma fuga em massa do Presídio Central teria, no mínimo, mais 20 dias de trabalho pela frente. Engenheiros consultados pela reportagem dizem que seria "praticamente impossível" concluir a obra até o Carnaval, possibilitando a fuga de 200 a mil detentos, conforme a suspeita da Polícia Civil.



6. Vice de clube sérvio ataca jogador vítima de racismo



Após ser vítima de racismo por parte dos torcedores do Rad durante jogo na Sérvia, o brasileiro Everton Luiz foi atacado também pela vice-presidente do clube Jelena Polic. Em seu perfil no Facebook, a dirigente acusou o jogador de fingir as lágrimas e publicou mensagem racista: "Volta ao Brasil e mostra teus dedos escuros".

7. Lucas Barrios desembarcará em Porto Alegre na noite de sexta-feira

Foto: Divulgação / Palmeiras

O fazedor de gols do Grêmio já tem hora para chegar em Porto Alegre. Anunciado pelo clube na quarta-feira, Lucas Barrios desembarcará no Aeroporto Salgado Filho na noite desta sexta-feira, por volta das 21h30min.

8. Conheça Victor Cuesta, novo zagueiro do Inter

Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O Inter foi buscar na Argentina um xerife para a zaga. Neste começo de ano, a direção detectou um problema grave, que ocorre desde o ano passado: poucos se impõe no sistema defensivo, com jogadores calados, tímidos, por vezes, o Inter ansiava alguém para "mandar" no setor – como D'Alessandro faz do meio para a frente. E Victor Cuesta, o canhoto camisa 14 e capitão do Independiente, foi o indicado.