O ataque a rainha de bateria, críticas ao governo Temer e Gretchen em Porto Alegre: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. VÍDEO: imagens mostram ataque a rainha de bateria

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que a comerciante e rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, Paola Serpa, 33 anos, é assassinada a tiros no início da noite de quinta-feira.

2. Raduan Nassar critica governo Temer ao receber Prêmio Camões



Vencedor do Prêmio Camões de Literatura deste ano, o escritor Raduan Nassar recebeu a distinção na manhã desta sexta-feira, em solenidade no Museu Lasar Segall, em São Paulo. O autor de Lavoura Arcaica aproveitou a oportunidade para criticar o governo Temer.

3. Carlos Velloso recusa convite para o Ministério da Justiça



O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso recusou, nesta sexta-feira, o convite do presidente da República, Michel Temer, para comandar o Ministério da Justiça. Ele havia sido escolhido para ocupar o cargo deixado por Alexandre de Moraes, indicado para ocupar uma cadeira no STF.

4. Três gaúchas fazem história no Exército



Quando os portões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a EsPCEx, se abrirem neste sábado, em Campinas (SP), os passos dos 440 jovens que ingressam este ano vão marcar a história do Brasil. A turma 2017 inclui 40 mulheres. Assim que cruzarem o pátio da instituição, as pioneiras — entre elas três gaúchas —, ao lado dos colegas homens, serão recebidas pelo Comandante do Exército, o general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, que presidirá a cerimônia de boas-vindas.

5. Pesquisadores dão detalhes sobre estudo que pode mudar tratamento da hipertensão



Na terça-feira, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre apresentou um estudo sobre hipertensão que pode, inclusive, trazer mudanças no tratamento de uma das principais causas de morte no mundo. O estudo, que contou com a participação de 21 centros de pesquisa do Brasil, ainda levantou questões quanto à prevenção da hipertensão e à chamada pré-hipertensão. Confira a entrevista com os pesquisadores.

6. VÍDEO: "Hoje posso ser eu mesma", declara Gretchen

Gretchen animou a quinta-feira de quem esteve no Cucko, em Porto Alegre, com o seu Show da Gretchen, cantando sucessos como Conga Conga Conga e Melô do Piri Piri. Antes de subir ao palco, a cantora conversou com Zero Hora sobre sua relação com público e seu canal no YouTube.

7. Veja quais serão as agências da Caixa abertas neste sábado



Abrem neste sábado 36 agências da Caixa na Região Metropolitana entre 9h e 15h com foco nos atendimentos para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, são mais de 1,8 mil agências abertas em todo o país. Veja no mapa.