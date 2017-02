O futuro incerto das feiras de ciências

The New York Times

As feiras de ciências são um ritual educacional que se repete todos os anos para gerações de estudantes, desde os anos 1940. Contudo, muitas vezes o termo remete a imagens estereotipadas de trabalhos feitos em três folhas de cartolina com colagens e vulcões de bicarbonato de sódio. Agora, essa previsibilidade pode parecer indigesta em uma época na qual as pessoas vão a fóruns mais abertos quando estão em busca de criatividade científica, sejam as hackatonas de softwares, ou as Maker Faires para produção de hardware.

Pelo menos essa é a visão da Intel, a gigante fabricante de chips de computador, que está deixando de patrocinar as feiras de ciências escolares depois de muitos anos.

No ano passado, ela interrompeu seu apoio à Busca de Talentos Científicos, uma feira nacional que passou a ser patrocinada pela Regeneron Pharmaceuticals, empresa de biotecnologia.

Agora, a Intel também deixará de apoiar a Feira Internacional de Ciência e Engenharia. O grupo sem fins lucrativos que organiza ambas as feiras, a Sociedade pela Ciência e o Público, já começou a procurar um novo patrocinador para sua competição global.

O fato de a Intel ter deixado de investir nas feiras de ciências tradicionais leva a uma série de questões sobre como uma empresa de tecnologia de ponta deve lidar com o financiamento corporativo das ciências e qual é a melhor maneira de promover a educação da mão de obra do setor de tecnologia no futuro. A medida da Intel também sugere uma reflexão sobre o papel das feiras de ciências na educação da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conhecida nos EUA pela sigla STEM.

A Intel não explicou sua decisão, afirmando apenas que está "extremamente orgulhosa" de sua longa relação com as duas feiras. A empresa começou a financiar a feira nacional em 1998, assumindo o lugar da patrocinadora original, a Westinghouse, e da competição global, que não tinha patrocinador oficial, em 1997.

Ainda assim, a iniciativa da Intel não indica que as empresas de tecnologia estejam deixando de apoiar as ciências e a tecnologia. O Google, por exemplo, realiza a Feira de Ciências do Google, uma competição global on-line para jovens de 13 a 18 anos, criada pela empresa em 2011.

Contudo, à medida que a tecnologia – e a economia – se baseia mais no desenvolvimento de softwares, as maiores empresas começam a investir em eventos como workshops e competições de programação.

É difícil imaginar um momento desde a era pós-Sputnik em que o ensino de ciências e tecnologia tenha sido mais valorizado, seja pelas universidades, seja pelo mercado de trabalho. Também é difícil imaginar que as maiores feiras internacionais de ciências, cujo número de países integrantes subiu de 27 em 1997 para 78 no ano passado, não encontre um patrocinador endinheirado.

A decisão da Intel provocou uma profunda discordância entre Brian Krzanich, o atual executivo-chefe da Intel, e Craig R. Barrett, o ex-presidente e executivo-chefe da empresa.

Krzanich afirmou aos colegas que as feiras de ciências são feiras do passado e passaram a se concentrar cada vez mais em ciências biológicas e biotecnologia, que não são áreas de interesse da Intel, de acordo com duas pessoas que não foram autorizadas a falar em público em nome da empresa.

Barrett discorda. Por e-mail, afirma que "é possível concluir que, na verdade, a Intel é uma empresa do passado, assim como a Westinghouse quando deixou de patrocinar" a feira nacional em 1998.

Barrett, que faz parte da diretoria da Sociedade pela Ciência, também afirmou que toda a ciência atualmente se orienta por dados e pelo uso de computadores, de forma que a Intel se beneficia ao nutrir jovens inovadores de todas as disciplinas científicas, incluindo as ciências biológicas.

A Intel, sob o comando de Krzanich, que se tornou executivo-chefe em 2013, passou a ser a principal patrocinadora dos eventos da Maker Faire, onde inventores de todas as idades mostram seus projetos de engenharia caseira. A primeira delas foi no Vale do Silício em 2006. No ano passado, mais de um milhão de pessoas foram e eventos da Maker Faire no mundo todo.

Em 2013, a Intel introduziu a Galileo, uma placa de chips de computador de baixo custo, que permite a instalação de hardware e software open-source para o mercado produtor e educacional. Seu slogan: "O Movimento Maker Alimentado pela Intel". Krzanich já foi entrevistado em muitos eventos da Maker Faire, e ele e outros gestores da empresa descrevem esses espaços como incubadoras para a próxima geração de engenheiros e inovadores.

A Intel apoia outros programas para promover a educação de STEM. Em 2015, investiu US$300 milhões ao longo de três anos em um fundo para diversificar a própria mão de obra e atrair mais mulheres e minorias para o setor de tecnologia, pagando bolsas de estudo para pessoas desses grupos. Desde 2001, a empresa doou US$45 milhões ao ano a programas universitários, incluindo pesquisas e bolsas de estudo. Além disso, a Intel também irá apoiar a Feira Internacional de Ciências e Engenharia até 2019.

Maya Ajmera, presidente da Sociedade pela Ciência, elogiou a Intel como "um parceiro extraordinário nos últimos 20 anos", embora afirme que a empresa nunca deu uma justificativa para retirar o patrocínio do evento.

A sociedade está em busca de um patrocinador para a competição internacional capaz de investir ao menos US$15 milhões ao ano por no mínimo cinco anos. Essa é uma oportunidade, afirmou Ajmera, de "investir no canal de ciência e tecnologia mais importante do mundo".

O concurso internacional de ciências tem um legado importante. Cerca de 60 por cento dos participantes são estudantes de ensino médio dos EUA e entre os ex-alunos estão o vencedor do Prêmio Nobel e bioquímico da Universidade Duke, Paul L. Modrich; Brian Greene, físico da Universidade de Columbia e autor de best-sellers; vencedores da MacArthur Fellowship, também conhecida como "bolsa gênio"; e cientistas da computação que trabalham em empresas como a Apple, o Google e a Microsoft.

Os professores de ciências afirmam que as feiras podem gerar habilidades de vida e aprendizado fundamentais. Os estudantes precisam usar o pensamento crítico, além de dominar experimentação, apresentação, fala e persistência.

"As feiras de ciências ainda fazem as coisas de uma forma que os manuais escolares não são capazes de reproduzir", afirmou Mary Sue Coleman, bioquímica e presidente da Associação das Universidades Americanas, além de ex-reitora da Universidade de Michigan.

Samantha Marquez, de 21 anos, é caloura na Universidade de Yale e venceu um prêmio na categoria de materiais e bioengenharia na competição de 2013, em Phoenix. Para Marquez, a lição tirada a partir de sua experiência é a de que a ciência não é uma empreitada solitária e isolada, como muitas vezes é representada.

Segundo ela, ganhar projetos de feiras de ciência exige a busca de mentores e a conversa com juízes, além de debater ideias com outras pessoas. Isso é especialmente importante no evento final, onde 1.800 alunos do ensino médio de mais de 70 países se reunem para competir pelos maiores prêmios. A participação total na competição global segue estável, de acordo com a Sociedade pela Ciência.

Raymond Wang, de 19 anos, calouro da Universidade de Harvard, acredita que as feiras de ciências são "a pérola mal entendida do nosso sistema educacional". Contudo, uma mudança nas estratégias de marketing é necessária, afirmou. Wang, que ficou com o primeiro prêmio da feira internacional de 2015, não gosta dos velhos rótulos e prefere o título "competições de pesquisa".

"Tratar essas competições de pesquisa como feiras de ciências pode confundir as pessoas", concluiu.

Por Steve Lohr