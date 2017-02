O que abre e o que fecha durante o Carnaval na Capital: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Hoje é o último dia para quitar o IPVA 2017 com o desconto de fevereiro

Em função do feriado bancário no Carnaval (as agências estarão fechadas na segunda e na terça-feira da semana que vem), esta sexta-feira é o último dia para pagar o IPVA com descontos que podem chegar a 21,6%. O abatimento, que é válido pelo mês de fevereiro, é uma soma de descontos concedida pelo governo vinda dos programas Bom Cidadão e Bom Motorista. Condutores que não receberam multas nos últimos três anos têm dedução de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10% e para quem ficou um ano sem infrações, o desconto chega a 5%. Motoristas que acumularam, pelo menos, 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha terão mais 5% de desconto, independente da data do pagamento.



2. Estado vai depositar hoje parcela superior a R$ 3 mil aos servidores

O Estado antecipou o pagamento dos salários dos servidores para esta sexta-feira por ser o último dia com expediente bancário de fevereiro. Haverá parcelamento mais uma vez, pelo 13º mês consecutivo. O menor valor de parcela considerado pelo Estado é de R$ 3 mil, o que representa quitar cerca de 65% da folha. No entanto, a partir da entrada de recursos nos últimos dias, novos depósitos poderão ser efetuados ao longo do dia. A quitação completa deve ocorrer até o final da primeira quinzena de março. Além da primeira parte dos salários, os servidores também receberão uma das parcelas referentes ao 13º salário de 2016.



3. Padilha tira licença alegando problemas de saúde

Alegando problemas de saúde, o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, tirou licença na quinta-feira. Segundo a colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, Padilha veio para Porto Alegre e deve fazer ainda no fim de semana uma cirurgia para retirada da próstata. O ministro sai logo após a divulgação de que o empresário José Yunes, um dos melhores amigos do presidente Michel Temer, teria recebido, a pedido dele, um "pacote" em seu escritório entregue por Lucio Funaro, tido como operador do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

4. Confira a programação dos bailes de Carnaval em Porto Alegre e o que abre e o que fecha durante o feriado

Mesmo com o baixo orçamento para os desfiles de Carnaval em Porto Alegre, não faltam opções para aproveitar a folia. Além dos blocos de rua e rodas de samba, clubes prometem divertir adultos e crianças. Confira a programação dos bailes na Capital. Para quem fica em Porto Alegre durante o Carnaval, atenção aos horários alterados no funcionamento de serviços públicos. Bancos e Correios estarão fechados na segunda e terça-feira de Carnaval, assim como as unidades de saúde da Capital, que retomam atendimento na Quarta-feira de cinzas. Ônibus deverão circular em tabela de verão durante todo o feriado e shoppings operam com horários reduzidos de sábado a quarta-feira. Confira o que abre e o que fecha durante o Carnaval em Porto Alegre.



5. Inter treina, e D'Alessandro será reavaliado

Após derrotar o Criciúma pela Primeira Liga, o Inter tem um dia para se preparar sob o comando de Zago. A sexta servirá para o técnico decidir se D'Alessandro será escalado ou não para o jogo de sábado, pelo Gauchão, contra o Brasil-Pel. O argentino será reavaliado pelo departamento médico, já que tem um problema na coxa.



6. Lucas Barrios chega nesta noite a Porto Alegre

O paraguaio Lucas Barrios desembarca nesta sexta-feira, às 21h30min, em Porto Alegre. Por conta do horário, o centroavante passará por exames médicos no sábado. De olho no jogo contra o Cruzeiro-RS, o grupo tricolor treina nesta manhã, às 9h.



7. Sexta-feira volta a ter tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco chega ao sul do Estado fazendo com que o tempo fique firme. Do norte ao leste do RS, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde. No restante do Rio Grande do Sul, o sol deve predominar. Nesta sexta, uma massa de ar seco chega ao sul do Estado fazendo com que o tempo fique firme. Do norte ao leste do RS, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, principalmente à tarde. No restante do Rio Grande do Sul, o sol deve predominar.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade



*ZERO HORA