Padilha já está internado no Hospital Moinhos de Vento para cirurgia  

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, já está internado no Hospital Moinhos de Vento, na Capital, onde será submetido a uma cirurgia para a retirada da próstata durante a tarde de segunda-feira.

De acordo com a assessoria do ministro, Padilha deu entrada no hospital durante a manhã, acompanhado de familiares, e deve ficar internado por três dias. A previsão é de que retorne a Brasília na próxima segunda-feira, 6 de março.

No Planalto, a permanência de Padilha no governo é considerada incerta. Amigo pessoal do presidente Michel Temer e ex-assessor especial da Presidência da República, o advogado José Yunes disse, neste final de semana, que a Lava-Jato precisa interrogar o ministro.

Yunes está disposto a participar de uma acareação com Padilha para esclarecer o suposto repasse de dinheiro da Odebrecht para campanhas eleitorais do PMDB.

Um boletim médico com mais informações sobre o estado de saúde do ministro deve ser divulgado no início da tarde.