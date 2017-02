Pedra desliza de morro e mata duas pessoas no Noroeste do RS

Mau tempo

Uma pedra rolou de um morro em Esperança do Sul, no Noroeste do Estado, na madrugada deste domingo e matou duas pessoas. No momento do incidente, 11 pessoas estavam na residência de madeira que fica no interior do município. As informações são da Rádio Gaúcha.



Luan Cauê Conceição, de 22 anos e Egídio Bairros, de 73, chegaram a ser socorridos com vida, mas morreram no Hospital de Caridade de Três Passos. Uma terceira vítima ficou ferida, mas já recebeu alta hospitalar.



A casa fica em uma área de risco, às margens do Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Chove na região.



Leia as últimas notícias do dia