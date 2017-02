"Perdi dois filhos e um neto que nem conheci", diz mãe de mortos em cascata 

Silveira Martins

A empregada doméstica santa-mariense Sônia Isabel Trindade, 50 anos, perdeu dois filhos na tragédia que vitimou quatro pessoas em uma cascata em Silveira Martins, no centro do Estado, no último domingo. A dona de casa Karina Trindade, 19 anos, que estava grávida de dois meses e meio, e o irmão dela Vinícius Trindade, 11 anos, estão entre as pessoas que morreram afogadas na Cascata do Mezzomo, na localidade de Val Feltrina, quando o nível da água se elevou após o aguaceiro que atingiu a região no fim da tarde de domingo. Além dos irmãos, também morreram Roberta Vanessa Ortiz Martim, 35 anos, cunhada de Karina, e Luciana Aguirre Trindade, 37 anos.



— Perdi dois filhos e um neto, que nem conheci, dessa maneira terrível. Isso é horrível, não desejo para o meu pior inimigo.



Segundo a doméstica, Karina e o marido dela, Roberto, estavam animados com a chegada do primeiro filho do casal — o primogênito de Karina, Pietro, de quatro anos, fruto de outro relacionamento, também estava no local, mas sobreviveu.



— Eles estavam muito felizes. Era uma faceirice só. Ela estava comprando algumas roupas para o bebê e preparando o enxoval. Conversávamos muito sobre os preparativos. Não sei o que vou fazer agora, eles (Karina e Vinícius) eram muito carinhosos e amorosos. Isso não está certo, uma mãe não pode perder os filhos dessa maneira.



Além de lidar com a dor da perda dos dois filhos, Sônia tenta explicar para seu neto Pietro que a mãe e o tio não vão voltar mais. Segundo a doméstica, pela pouca idade, a criança ainda não assimilou o que realmente aconteceu:



— Expliquei para ele que a mamãe e o titio viraram uma estrela no céu. Ele não entende o que aconteceu, é apenas uma criança. Tenho que ser forte para enfrentar esse momento e criar meu neto. Ele vai precisar muito de mim agora — desabafou.



Um dia antes do acidente, no sábado, Karina, Roberto e Pietro dormiram na casa da mãe dela. No domingo, a jovem pediu para levar o irmão para passar o dia em sua residência, no bairro São José, em Santa Maria, que fica a menos de uma hora de Silveira Martins. Na tarde de domingo, eles resolveram ir até a cascata, junto de sua cunhada Roberta e os dois filhos dela, de 4 e 7 anos, onde mais tarde seriam vítimas da força da água no local.



— A Karina disse que queria muito posar na minha casa e ficou o tempo todo perto de mim. Conversamos muito. Parecia que ela e o irmão estavam se despedindo de mim.



Quatro meses atrás, Vinícius havia sido diagnosticado com um quadro que apresentava traços de hiperatividade e bipolaridade. Sônia disse que o filho, descrito por ela como uma criança amorosa e carinhosa, estava mais calmo e tranquilo após o início do tratamento médico:



— Mesmo antes do tratamento, ele sempre foi uma criança carinhosa e amorosa. Nos dávamos muito bem. Agora não sei o que vou fazer da minha vida. Perdi meu filho amado e minha companheira — lamentou.



A doméstica disse que pretende cobrar das autoridades a responsabilidade pela morte dos filhos. Ela afirma que "se o local cobra entrada dos banhistas, os donos devem ser responsáveis pela segurança dos frequentadores":



— Achar culpados não vai amenizar minha dor, mas vou dormir mais tranquila sabendo que eles não ficaram impunes.



A Polícia Civil de Silveira Martins apura possível negligência que teria contribuído para as mortes. No momento, a polícia está na fase inicial da investigação, colhendo depoimentos e esperando o laudo da perícia.



*Zero Hora